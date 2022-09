Par Hakim Ould Mohamed

Après une légère baisse, en 2020, liée à la crise sanitaire, la consommation nationale de carburants a fortement rebondi l’an dernier, atteignant 15,6 millions de tonnes. D’après les chiffres partagés, hier, par Rachid Nadil, président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), l’Algérie affiche une consommation totale de carburants en nette hausse par rapport à 2020 et 2019, années durant lesquelles la consommation était de 12,59 de 14,4 millions de tonnes respectivement.

L’écart entre 2020 et 2021 s’explique par les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique. Cependant, l’excès de consommation en 2021 par rapport à l’année d’avant la pandémie est une équation à plusieurs variables inconnues. D’autant plus que le président de l’ARH suggère, dans son interview accordée à la Radio algérienne, que l’activité économique ne s’est pas totalement remise des conséquences de la pandémie. Dit autrement, les secteurs des Transports, de l’Industrie et du BTP, qui accaparent plus de 50% de la consommation, peinent encore à panser les stigmates de la Covid-19 et tardent à reprendre.

Si la reprise post-Covid venait à avoir lieu, celle-ci pourrait contraindre l’Etat à recourir, à nouveau, aux importations de carburants, alors que les responsables en charge du secteur faisaient de l’arrêt des importations, il y a près de deux années, un triomphe retentissant. Il s’est agi, en fait, d’une baisse de l’activité économique qui s’était traduite par une décroissance nette des volumes de carburants consommés.

Cette hausse de la consommation de carburants en 2021 par rapport à 2019 -puisque l’année 2020 n’est pas une référence- est d’autant plus mystérieuse qu’elle intervient en période d’arrêt des importations de véhicules et de faible reprise de certains secteurs d’activité. Cette hausse de la consommation nationale de carburants, combinée à une augmentation de la consommation de gaz et d’électricité, pose un enjeu aussi bien climatique qu’économique.

Ces statistiques viennent relancer les débats sur les vulnérabilités de l’Algérie confrontée à une croissance effrénée de la consommation énergétique, alors que les capacités de production à long terme évoluent plutôt à pas de tortue. D’où l’impératif d’une maîtrise de la demande interne, à l’heure où le pays s’engage à fournir des volumes supplémentaires à l’exportation. Cette maîtrise passe inévitablement par la réorientation des usages de l’énergie vers les secteurs créateurs de valeur ajoutée, par une diversification des sources d’énergie en investissant massivement dans les énergies nouvelles ainsi que par un plan stratégique en matière d’efficacité énergétique.