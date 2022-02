Un navire de dépollution construit localement (60% de taux d’intégration) par l’Entreprise de réparation navale (ERENAV) relevant du groupe algérien de transport maritime (GATMA) a été livré hier au port d’Alger, et ce, lors d’une cérémonie présidée par le ministre des Transports, Aissa Bekkai.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Bekkai a fait savoir que ce navire de dépollution sera déployé au niveau des ports, de pêche ou commerciaux, ajoutant que l’Algérie importait ce type de navires de l’étranger en devise et à des prix supérieurs aux coûts de fabrication. Une rencontre sera organisée au niveau de la wilaya d’Oran pour la livraison de 4 remorqueurs, a poursuivi le ministre. Par ailleurs, le ministre a évoqué sa rencontre avec les représentants des ports de pêche et de plaisance afin de faciliter l’octroi des espaces disponibles aux personnes activant dans le domaine de l’industrie des bateaux de pêche. Dans 15 jours, l’entreprise ERENAV lancera l’opération de rénovation du navire de transport des passagers «Tariq Ibn Ziyad» pour le remettre en service, a souligné M. Bekkai. Le ministre a également évoqué une réunion qu’il a tenue, lundi, avec les représentants des producteurs de ciment, en vue d’un partenariat entre les opérateurs de transport pour réussir l’exportation du ciment vers les marchés étrangers, et par conséquent le développement du transport maritime pour avoir une part du marché mondial des transports. Au cours de cette cérémonie, deux conventions ont été signées entre les établissements publics relevant du secteur. Les PDG du Groupe algérien du transport maritime «GATMA» et du Groupe de services portuaires «Serport», ont conclu une convention entre les deux groupes pour doter les ports algériens en navires et équipements spéciaux. De son côté, le PDG d’ERENAV, Abdelaziz Tazarourt, et le PDG de l’Entreprise de Gestion des Ports et Abris de Pêche (EGPP) Mohamed Taib Abboud, ont signé une convention entre les deux institutions pour l’octroi d’un contrat de concession relatif à une parcelle au niveau du port de Tala Guilef (Béjaïa) pour créer une unité de fabrication et d’entretien de navires. Evoquant, par ailleurs, l’ouverture des portes aux opérateurs privés pour investir dans le transport aérien, le ministre a affirmé que son département avait accordé en début du mois 15 autorisations, en plus de 11 autres dans le domaine du transport maritime. (APS)