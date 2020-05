L’abandon de la règle des 51/49 et de celle du droit de préemption est à l’évidence autant de «concession» pour encourager un investissement étranger qui fait défaut. Il est vrai que l’investissement a longtemps souffert d’un environnement peu attrayant à cause notamment de lois en perpétuelle modification. Et de restrictions légales qui ont privé le pays d’investissements qui auraient pu au minimum susciter une concurrence productrice d’efficacité dans plusieurs domaines. L’élaboration du projet de loi des finances intervient à l’évidence dans un contexte de contraintes financières évidentes, marqué non seulement par l’instabilité des marchés des hydrocarbures, mais aussi par une pandémie internationale qui devrait contraindre sérieusement l’économie mondiale. Et même remettre en question certains systèmes qu’on croyait immuable. L’Etat semble résolu à envoyer un signal fort aux investisseurs étrangers. Dorénavant la compétition pour attirer l’investissement pourrait être particulièrement serrée, les pays pourraient être en compétition impitoyable. La récession annoncée dans l’économie mondiale avertit déjà d’une crise dont ne sortirait indemne que celui qui possède des atouts et sait en faire usage. Pour faire face à la contraction des recettes, l’Etat est résolu à mettre inlassablement en œuvre des mesures qu’il considère

«indispensables» pour préserver le pouvoir d’achat et maintenir un niveau d’investissement susceptible de garantir un seuil acceptable d’activité. Dans une économie nationale à la vulnérabilité éprouvée, la perspective de la mise en œuvre de réformes structurelles, visant à rétablir de manière progressive et durable les équilibres budgétaires et extérieurs, est une entreprise inévitable. L’environnement économique national fort d’un potentiel important encore inexploité de façon optimale est plus que jamais appelé à changer, dans l’intérêt du développement du pays. La dépendance à des hydrocarbures fortement soumis à des considérations incontrôlables a trop garroté une économie capable d’être leader dans de multiples domaines.

Articles similaires