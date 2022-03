L’Algérie a célébré samedi la campagne mondiale «Earth Hour» (Heure de la Terre) pour la sensibilisation à la préservation de l’environnement et à l’économie d’énergie à travers un geste symbolique qui consiste à éteindre les lumières et tous les appareils électriques non essentiels pendant une heure au niveau des grandes places des villes. La principale célébration de «Earth Hour» s’est déroulée à Riadh El-Feth à Alger, en présence du ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benatou Ziane, et de la représentante de la ministre de l’Environnement, Bouali Malika, aux côtés d’autres acteurs de plusieurs secteurs. Lors de cet événement, célébré en Algérie par l’association «Sidra», en collaboration avec l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie en Algérie et la société «Schlumberger», M. Ziane a précisé que l’Algérie, à l’instar de tous les pays du monde, célèbre la campagne mondiale «Earth Hour» par l’extinction symbolique des lumières pendant une heure afin de sensibiliser à la valeur de l’énergie électrique consommée quotidiennement. Cela étant, l’extinction des lumières pendant une heure ne suffit pas pour préserver l’environnement et contribuer à l’économie d’énergie et une sensibilisation au quotidien est nécessaire pour atteindre cet objectif, a soutenu le ministre. Aussi, a-t-il salué le rôle de la société civile à cet égard, mettant en avant les actions de sensibilisation menées par l’association «Sidra» en faveur du développement durable et de la préservation de l’environnement. De son côté, la représentante de la ministre de l’Environnement a affirmé que cet événement mondial, lancé en 2007, est la plus grande manifestation populaire au monde en faveur de la protection de l’environnement et de la préservation de la nature. Avec la participation de plus de 190 pays, «Earth Hour» contribue également aux efforts de lutte contre le changement climatique. Selon elle, en mobilisant les individus et en faisant entendre leur voix auprès des décideurs, «Earth Hour» a un impact certain sur les décisions mondiales et les principaux changements législatifs liés à l’environnement. A cette occasion, Mme Bouali a mis en avant les efforts de l’Algérie à honorer ses engagements dans le cadre de sa contribution à la réduction des émissions des gaz à effet de serre, à hauteur de 7% à l’horizon 2030 et à la consolidation des liens de coopération en matière d’environnement avec les différents acteurs dans le domaine. La même responsable a rappelé que l’Algérie a ratifié un ensemble de conventions internationales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en participant à la dynamique internationale de transition énergétique». Il s’agit aussi de «la protection du climat à l’effet d’augmenter les capacités nationales, de la consolidation de la gouvernance en vue d’appuyer les textes dans les deux accords de Paris 2016 et de Copenhague, selon « un plan réaliste et concret visant à améliorer la contribution de l’Etat à réduire les émissions de gaz à hauteur de 45% à l’horizon 2050». A ce propos, elle a mis l’accent sur l’importance du Plan national pour le climat et des plans locaux en sus de la contribution à la stratégie de l’Etat en vue de réduire les déchets organiques à travers la transition vers l’énergie renouvelable, tout en tirant profit de l’énergie vitale. Le président de l’association Sidra, Nazim Filali a souligné, de son côté, l’importance de l’événement «Earth Hour», qui se veut un grand événement mondial célébré dans 700 villes du monde, et visant à contribuer à la préservation de l’environnement et à l’économie d’énergie, à travers un geste symbolique qui consiste en éteindre les lumières pendant une heure, sous le thème «Eteignez les lumières, allumez vos consciences». Cette manifestation a vu l’intervention de quelques spécialistes qui ont mis en exergue l’importance des énergies renouvelables et le rôle de l’économie de l’énergie en matière de transition énergétique. La cérémonie a été clôturée par l’extinction des lumières au niveau de la grande esplanade de Riadh El Feth et par l’allumage des bougies devant le sanctuaire des Martyrs avec programmation de la même opération au niveau des grands monuments dans toutes les wilayas du pays. (APS)

