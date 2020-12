Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a eu lundi un entretien téléphonique avec son homologue chinois, M. Li Keqiang, au cours duquel ils ont réitéré l’attachement « ferme » des deux pays à poursuivre la concertation bilatérale pour la mise en œuvre des projets et programmes de coopération convenus au titre du Partenariat stratégique global algéro-chinois. « Ce deuxième entretien téléphonique, qui suit celui que les deux Premiers ministres ont eu le 31 mars 2020, a été l’occasion de passer en revue l’état et les perspectives des relations bilatérales dans le cadre du Partenariat stratégique global liant l’Algérie et la Chine », indique un communiqué des services du Premier ministre. Outre la satisfaction exprimée par les deux parties quant à la qualité de la coopération bilatérale et la disponibilité des deux pays à la renforcer davantage, les deux Premiers ministres ont également abordé l’ensemble des questions liées à la coordination des efforts des deux pays dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les deux Premiers ministres ont, enfin, réitéré « l’attachement ferme des deux pays à poursuivre la concertation bilatérale pour la mise en œuvre des projets et programmes de coopération convenus au titre du Partenariat stratégique global algéro-chinois ». (APS)

Articles similaires