Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu samedi, une conversation téléphonique avec son homologue français, Emanuel Macron, indique un communiqué de la présidence. « L’entretien s’est déroulé dans une ambiance empreinte de parfaite cordialité et d’amitié partagée, et a permis aux deux présidents de passer en revue les relations bilatérales, pour convenir de reprendre les contacts au plus haut niveau et de relancer la coopération dans tous les domaines », souligne le communiqué. « L’entretien a permis aux deux présidents d’avoir un échange sur les questions régionales d’intérêt commun, à la lumière des derniers développements, de la situation au Sahel et en Libye, sur lesquelles une concordance sur les points de vue s’est dégagée », précise le communiqué.

Articles similaires