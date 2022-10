Propos recueillis par Khaled Remouche

Reporters : Quelles sont les nouvelles missions de l’agence algérienne de promotion de l’investissement ?

Safia Kouiret : L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) se voit accordé aujourd’hui des missions beaucoup plus importantes avec cette insistance sur l’accompagnement des investisseurs sur le terrain. Avec le guichet unique, l’agence a amélioré et modernisé son mode de fonctionnement opératoire. On ne se focalise plus sur l’octroi d’avantages, on se focalise sur l’accompagnement, l’assistance et le soutien à apporter à l’investisseur dans la réalisation et la concrétisation de son projet dans les meilleures conditions. Toutes les administrations qui interviennent dans l’acte d’investir sont représentées au niveau du guichet unique (CNRC, administration fiscale, douane domaine, services urbanisme) auprès duquel tous les services et toutes les réponses sont fournis au candidat à l’investissement qu’il soit national ou étranger. Notre rôle est de faciliter le parcours à l’investisseur dans le cadre de la loi. Il ne faut pas se contenter de textes. Nous devons opérer pour être efficaces à tous les niveaux d’accompagnement des projets d’investissement. Il faut qu’il y ait des résultats.



Quels sont les liens entre l’AAPI, le guichet unique et la plateforme numérique pour les investisseurs ?

Ils font partie d’un dispositif cohérent et complémentaire dont le but est de faciliter et encourager l’investissement.

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement comme son nom l’indique porte le qualificatif « algérienne » et non nationale comme auparavant parce qu’elle s’adresse également aux détenteurs de capitaux étrangers. Ce détail est important. Quant à la plateforme numérique, qui est en construction, c’est un outil de facilitation au service de l’investisseur pour s’informer sur ce dont il a besoin et pour accomplir sur le net les formalités nécessaires en gagnant du temps et de l’énergie.

Le guichet unique a été créé pour qu’il y ait un contact présentiel entre l’administration et le candidat à l’investissement. Il aura un rôle complémentaire si l’investisseur le souhaite. Le guichet unique décentralisé est présent actuellement dans toutes les wilayas. Le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers est une nouveauté résultant de la nouvelle loi sur l’investissement. Il apportera à l’investisseur étranger toutes les réponses et les services dont il a besoin pour réaliser son projet. Le guichet unique au sein du siège de l’AAPI va l’informer, l’orienter et l’accompagner pour réaliser son investissement.

