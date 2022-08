Le président de l’Apoce a été convié par la société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) à prendre part au lancement de la campagne nationale de sensibilisation des conducteurs à la bonne utilisation du Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPLc) depuis la station station de service de Sidi El-Kebir à Meftah (Blida). A cette occasion, il nous livre ici son approche sur l’intérêt d’une telle campagne qu’il qualifie entre autres de grande utilité de l’amont à l’aval du circuit de la distribution et de l’utilisation par les automobilistes.



Entretien réalisé par Bouzid Chalabi

Reporters : Vous venez de prendre part au lancement officiel de la campagne de sensibilisation des conducteurs utilisant le GPL comme carburant. Peut-on connaître le pourquoi de votre participation à cet événement ?

Mustapha Zebdi : Ma présence n’a rien d’étrange, car il s’agit là d’un sujet qui concerne notre association de par ses missions qui lui sont dévolues, à savoir celles de protéger le consommateur et son environnement. En clair le GPL est un produit de consommation et peut être aussi une matière polluante quand les règles d’usage de l’amont à l’aval ne sont pas respectées. En clair, ces deux aspects nous interpellent et c’est ce qui justifie la participation de l’Apoce.



L’APOCE encourage-t-elle l’utilisation du GPL et pourquoi ?

A partir du moment où il est admis que le GPL est un carburant propre contrairement au diesel dont l’extrême dangerosité aussi bien pour la santé des populations que l’air ambiant n’est plus à démontrer, l’Apoce adhère à la généralisation de son utilisation. Pas seulement, puisque notre association vise à contribuer à cette campagne de sensibilisation par les canaux de communications dont elle dispose. En clair, l’APOCE se considère comme partie prenante dans cette initiative. Comme je tiens à souligner qu’il y va de l’intérêt économique du pays d’intensifier l’usage de ce carburant à la fois propre et au coût de production réduit par rapport aux autres carburants.



Lors du lancement de la campagne, les avis des responsables des secteurs et administrations concernés convergent vers la nécessité d’un bon usage du GPL. Pourquoi un tel objectif ?

Il est indéniable que le GPLC comporte des risques quand les règles de précaution élémentaires sont pas prises en considération, voire même ignorées. Notre souci à notre niveau, c’est d’opérer des contrôles de routine inopinés au niveau des stations de services, car il s’agit avant tout d’une prestation de service des distributeurs aux automobilistes utilisant un carburant qui contient des risques lors du plein. Les nombreux départs de feu enregistrés faute du non-respect des règles d’usage en témoigne. Les distributeurs et les consommateurs se doivent de faire en sorte de prendre toutes les précautions indispensables pour éviter qu’un simple remplissage à la pompe de GPLC se transforme en drame.



Enfin peut-on savoir si l’APOCE a reçu des réclamations particulières de la part des usagers du GPL ?

Jusqu’ici aucune. Mais nous déplorons que dans certaines stations qui assurent la distribution de GPLC le manque de professionnalisme des agents chargés de faire le plein. C’est à se demander comment ils ont pu obtenir l’agrément nécessaire et indispensable pour s’adonner à l’activité de distributeurs alors que le cahier des charges pour le devenir ne souffre, que l’on sache, d’aucune ambigüité. Les responsables devraient se pencher un peu plus sur l’intérêt à faire respecter à la lettre le cahier des charges pour éviter les accidents dû au manque de précaution dans l’usage du GPLC.

Cela dit, l’Apoce va apporter tout soutien pour encourager les automobilistes encore récalcitrants de basculer vers le GPLC ne serait-ce qu’en se basant sur le volet incitatif de son prix à la pompe. C’est d’autant plus tout à fait indiqué compte tenu de l’inflation galopante de ces dernières années.

