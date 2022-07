Propos recueillis par Nordine Azzouz

Reporters : Macir Vie et Hi Europa ont signé, le 20 juillet dernier, un contrat de partenariat pour l’accompagnement des voyageurs algériens à destination de la France. On parle d’une «première» entre opérateurs algériens et européens du secteur. Pourquoi ?

Mohamed Hakim Soufi : C’est une première, en effet, car il s’agit d’un accord entre deux compagnies distinctes, l’une algérienne et l’autre française, proposant un parcours d’assurance des deux côtés de la Méditerranée dans des domaines complémentaires. Ainsi, le client algérien peut bénéficier d’une bulle complète de protection à des tarifs avantageux grâce à ce partenariat, à son départ d’Algérie et à son arrivée en France. Mais la grande nouveauté est qu’il y a une réciprocité, dans le sens qu’un client de Hi Europa pourra également bénéficier d’avantages en assurance, lorsqu’il se rend en Algérie. Mieux encore, nous comptons notamment mettre en place la possibilité pour les clients algériens résidant en France de souscrire des assurances pour leurs proches en Algérie.



Pourquoi travailler en commun avec une filiale de la Maif alors que vous êtes déjà un opérateur important dans l’assurance voyage, leader du marché en Algérie, pour l’espace Schengen notamment ?

La Maif est une grande institution respectable qui, de par son essence mutualiste, accorde une grande importance à des valeurs humaines que nous partageons. Nous sommes donc honorés de nouer un partenariat avec elle. Sa filiale Hi Europa est spécialisée dans les assurances multirisques habitation, l’assistance domiciliaire et l’aide à l’installation. C’est ainsi que nous offrons une extension des couvertures permettant, notamment aux étudiants algériens en France, de poursuivre leurs études en toute sérénité.



En quoi consiste ce partenariat au juste ? A quel type de souscripteurs s’adresse-t-il ? Quelle garantie de services apporte-t-il à vos clients ?

Ce partenariat consiste en la mise en place de synergies entre deux compagnies d’assurances de part et d’autre de la Méditerranée. Il s’adresse notamment aux étudiants ou aux professionnels qui se rendent en France et peuvent avoir des besoins d’assistance et d’assurance lors de leur arrivée. Il s’adresse également aux personnes venant en Algérie et qui veulent également bénéficier de couvertures lors de leur séjour en Algérie.

En termes de garanties, elles sont multiples et concernent notamment les assurances multirisques habitation, qui incluent une garantie pour les loyers, l’assistance domiciliaire (serrurerie, plomberie…), mais aussi la recherche de logement.



Il est question, dans une deuxième phase, de l’étendre à d’autres pays européens que la France. Une échéance ?

Nous préparons effectivement une extension de ce service à l’ensemble des pays européens où est présente Hi Europa. Nous prévoyons l’élargissement à au moins un autre pays européen avant la fin de l’année Inch Allah.



Quelles en seraient les conditions ?

Tout d’abord ce partenariat prévoit, dès cet automne, la mise en place de la possibilité de souscrire des produits d’assurance à partir de la France, pour les clients Hi Europa. Nous prévoyons donc de l’étendre après un retour d’expérience de ces premières et importantes étapes.



Selon les derniers chiffres du Conseil national des assurances au 31 mars 2022, l’assurance personnes (AP), dont fait partie l’assurance voyage, représente 10,4% du marché global, très loin de l’assurance dommages (85,7%). Pourquoi cette faiblesse ?

Le déséquilibre entre les deux branches est effectivement important. Il est notamment dû au fait que les produits d’assurance dommages sont plus nombreux et souvent obligatoires. De plus, la séparation entre les deux activités datant de 2011, il a fallu du temps pour réinstaller des habitudes et une connaissance de nos produits auprès du client algérien.

Pour ce qui est des assurances de personnes, en dehors de l’assurance voyage, exigée notamment dans le cadre des dossiers de visas, la culture de la souscription à des assurances n’est pas encore ancrée en Algérie, malgré une amélioration. Ainsi, les assurances MyM Groupe, mutuelle et complémentaire santé destinée aux entreprises, sont en progression notable, car elles offrent aux salariés un supplément de protection avec la Cnas.

Que représente aujourd’hui l’assurance voyage au sein du marché de l’Assurance personnes (AP) ?

L’assurance voyage, MyM Voyage pour Macir Vie, prédomine assez largement dans le portefeuille des compagnies d’assurance de personnes en Algérie, peu ou prou à 50%. Cela dit, avec la pandémie de la Covid-19, nous avons fait preuve d’une belle résilience face à la crise et la suspension des voyages et donc de ce produit d’assurance.



L’Assurance voyage souffrait déjà de la baisse du nombre de visas accordés. Elle a beaucoup souffert aussi de l’effet pandémie. A-t-on une idée du préjudice ?

C’est effectivement un manque à gagner important pour le marché algérien des assurances de personnes. C’est pourquoi, il nous faut absolument nous diversifier et compter davantage sur d’autres produits, comme MyM Groupe.



L’accord signé le 20 juillet dernier entre Macir Vie et Hi Europa suppose une reprise du marché – qu’on voudrait voir notamment avec la réouverture des frontières avec la Tunisie. Est-ce le cas ?

Nous espérons effectivement une reprise sur le marché des assurances de personnes, notamment de voyage, après une période de fort ralentissement. L’ouverture des frontières terrestres avec la Tunisie est certes un facteur encourageant, de même que l’envie des Algériens de redécouvrir les voyages après une longue période de privation. Néanmoins, à ce stade, il faut rester prudent, notamment face à la possibilité de la résurgence de la pandémie. Notre préoccupation première est la protection de nos clients et de notre pays face aux risques de la Covid.

