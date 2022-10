Entretien réalisé par Khaled Remouche

Reporters : Quel est l’état des relations économiques entre l’Algérie et la France?

Michel Bisac : Je qualifierai cette relation de bonne. Les échanges commerciaux sont équilibrés et les entreprises françaises sont bien présentes en Algérie. Il est important de noter que cette présence est diversifiée que ce soit dans l’agro-industrie, le transport, les services bancaires, la pharmacie, l’énergie, l’hôtellerie, l’automobile, etc. Dans chaque secteur vous trouverez des entreprises françaises qui ont développé des investissements, qui produisent et qui emploient des compétences locales. Bien entendu, cette relation est perfectible, nous travaillons à la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française à accroître cette présence et à renforcer les partenariats notamment dans la perspective de l’exportation de produits fabriqués par ces entreprises en Algérie vers des destinations africaines.



Quels sont les dossiers de coopération qui seront examinés au cours de la rencontre ?

Je n’ai pas l’ordre du jour des entretiens entre la Première ministre française, les ministres qui l’accompagnent et leurs homologues algériens. Je retiens cependant que cette visite, la première à l’étranger pour la Première ministre française, se caractérise aussi par le nombre important de ministres qui composent la délégation (16 ministres et Secrétaires d’Etat). De mémoire, c’est une des plus importantes délégations depuis de nombreuses années. Cette visite intervient dans un délai très court, quasiment un mois, après la visite du Président Emmanuel Macron. Elle concrétise une dynamique positive qui ne peut que servir l’intérêt des deux pays.



Peut-on s’attendre à la signature de plusieurs accords de partenariat et dans quels domaines ?

Chaque chose en son temps.



Quelles sont les perspectives de relance du partenariat économique entre l’Algérie et la France et de l’investissement français en Algérie à la faveur de cette réunion ?

Les perspectives sont prometteuses. Les politiques tracent le chemin et nous autres entreprises construisons les routes. Il faut donc travailler, chacun dans son rôle à consolider ce partenariat, à veiller à la pérennité des investissements qui se font en Algérie ou d’ailleurs en France (par des entreprises algériennes). Je suis persuadé que ces visites déboucheront sur un intérêt accru des entreprises françaises pour l’Algérie.



La coopération va-t-elle s’intensifier dans le domaine de l’énergie et des mines ?

Ce secteur comme d’autres bien entendu.



Doit -on s’attendre à un accord sur l’augmentation des livraisons de gaz algérien à la France ?

C’est un sujet sur lequel je ne suis pas compétent pour vous répondre.

