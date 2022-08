Propos recueillis par MILINA KOUACI

Reporters : Une polémique est suscitée depuis que le ministère a fixé une date pour la reprise du personnel enseignant et administratif sans avancer celle de la rentrée scolaire. En sa qualité de partenaire social, l’Union nationale des parents d’élèves (UNPE) a-t-elle des indications sur la date de la reprise des élèves ?

Lotfi Allam : Non. A notre surprise, le ministère de l’Education a publié un communiqué officiel dans lequel il fixe la date de reprise des enseignants et du personnel de l’administration sans fixer une date pour la rentrée scolaire, qui intervient, habituellement, une semaine après la rentrée des enseignants. C’est le flou total et le ministère garde le silence et ne réagit pas pour trancher et arrêter les rumeurs. Malheureusement, le ministère prend des décisions unilatérales sans associer son partenaire social. Je cite par exemple la réduction de la moyenne d’admission au bac sans informer ou se concerter avec partenaire social.



La question qui se pose avec la reprise est le mode d’enseignement qui sera adopté cette année. Etes-vous pour le maintien de l’enseignement par alternance de groupe ou le retour à l’organisation scolaire normale ?

D’abord, tous les indicateurs sont pour le maintien du plan exceptionnel pour plusieurs raisons. Ajoutons à cela que le retour à l’organisation normale aggravera le problème de surcharge des classes. Il faut savoir qu’avec l’enseignement par alternance de groupe, nous avons des classes de 25 élèves, si on fusionne les deux groupes, on aura une classe de 50 élèves, ce qui est loin des normes universelles et ne favorisera aucunement l’épanouissement de l’élève et le travail dans de bonnes conditions pour les enseignants.

Certes, le volume horaire des élèves a diminué, notamment dans le primaire, mais la répartition de groupe aide l’assimilation des élèves et l’interaction entre l’élève et son enseignant.



Que pensez-vous de l’introduction de l’anglais dans le cycle primaire ?

Nous applaudissons la décision d’introduire l’anglais dans le cycle primaire et nous avons demandé d’organiser des sessions de formation au profit des enseignants admis et les préparer avant de rejoindre leur poste.



Des voix ont dénoncé le non-versement de l’allocation de scolarité alors que la rentrée approche à grands pas…

Absolument. Des parents d’élèves bénéficiaires dans plusieurs wilayas ont reproché aux autorités publiques de ne pas verser le montant de l’allocation spéciale de scolarité dans leurs comptes courants. D’autres se sont plaints du retard dans le versement de cette allocation notamment face à la cherté des fournitures scolaires. Cependant, je lance un appel aux parents pour adhérer aux associations de parents d’élèves pour défendre l’intérêt des enfants scolarisés comme l’organisation de sortie pédagogique, des compétitions entre écoles, de la pratique du théâtre pour l’épanouissement et l’assimilation de l’enfant.

