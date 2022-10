Reporters : Quel est votre commentaire sur la déclaration de la commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson, au cours de ce forum sur l’investissement ?

Khaled Boukhelifa : L’Union européenne est, à l’heure actuelle, acculée en raison de la crise énergétique que vit le monde. Si on est arrivé à cette situation, elle est en partie responsable. A un certain moment, elle a mis le gaz au pilori avec la directive pour un marché unique dans les années 1980. Elle a remis en cause les contrats long terme de vente et d’achat de gaz. Ces contrats permettaient des investissements dans le moyen et long terme. Elle remettait en cause des contrats déjà en vigueur, allant jusqu’à mettre la pression sur les compagnies clientes pour les dénoncer. On arrive avec tous ces évènements successifs à ce contexte nouveau. Il y a eu la crise des subprimes en 2008, maintenant la crise ukrainienne. L’Algérie a été un partenaire fiable de l’Europe durant la décennie noire où nous avons consenti beaucoup d’investissements notamment dans la maintenance pour pouvoir approvisionner le marché européen. Ils se rendent compte aujourd’hui que nous sommes un partenaire fiable, qui dispose d’un potentiel de développement de réserves de gaz naturel très important, que nous avions également la possibilité de développer d’autres sources d’énergie, les énergies renouvelables et l’hydrogène.

Nous avions durant les années 1980-2000 proposé le projet de gazoduc Nigeria-Algérie. Ils ont refusé de le financer. Maintenant, avec tous les facteurs favorables, puiser dans le gaz nigérian (des réserves de gaz doubles par rapport à l’Algérie : 5 000 milliards de mètres cubes) en plus des autres potentialités, ce projet peut être relancé. Les Européens reviennent donc avec de meilleurs sentiments pour pouvoir rebooster la coopération avec l’Algérie.

A quoi peut s’attendre l’Algérie après la tenue du dialogue de haut niveau entre l’Algérie et l’UE et le forum sur l’investissement ?

Je verrai le premier signe des Européens quand ils vont s’engager sur des projets structurants qu’on devait faire dans les années 2000 et qu’ils ont inscrit eux-mêmes comme projets prioritaires, comme le gazoduc Nigeria-Algérie plus le pipe Galsi. Si on fait le projet Algérie-Nigeria, il faut faire la continuation, c’est-à-dire le tronçon sous-marin entre l’Algérie et l’Italie. Autre projet structurant, le câble électrique entre l’Algérie et l’Europe qu’ils ont refusé auparavant. On verra s’ils vont accepter de participer au financement de ces projets. Pour nous, il s’agit d’un signe de leur bonne volonté, sinon ce seront des voeux pieux.



Quelles sont les autres attentes?

Les attentes de l’Algérie, en outre, sont claires, l’apport de technologie, un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons introduit un cadre très attractif avec la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Nous avons fait des découvertes ces dernières années et nous avons besoin de technologie, de financements pour des projets de gaz pour augmenter les exportations vers l’Europe. Nous attendons des entreprises européennes de participer à ces projets. Nous avons un programme de développement des énergies renouvelables très important. Nous avons un projet de gazoduc Nigeria-Algérie dont les études sont très avancées et dont les conditions sont très favorables. Pourquoi ? Parce que le marché algérien peut prendre une partie des quantités par la pleine utilisation des capacités de production des complexes de GNL et envoyer du gaz en Europe. Pour cela, il faut beaucoup d’investissements.



Le climat de l’investissement est-il favorable pour ces compagnies européennes?

Le climat de l’investissement est favorable parce la nouvelle loi sur les hydrocarbures a été faite avec le concours des partenaires étrangers. Sonatrach et le ministère de l’Energie doivent écouter les doléances des partenaires qui ont dit que la loi 05-07 n’est pas attractive. La nouvelle loi tient compte de leurs doléances. Le taux de la redevance a été divisé par deux. On était à un contrat unique. On a plusieurs contrats aujourd’hui. C’est un cadre très concurrentiel par rapport aux autres cadres contractuels dans d’autres pays. C’est un cadre très attractif.