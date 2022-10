Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Jean Marie Ackah, fait un bilan d’étape prometteur de ce qui a été accompli en termes de contacts et de perspectives de coopération avec les entreprises algériennes, représentées par la délégation de la CAPC en mission d’affaires à Abidjan depuis le 24 octobre. Il livre dans ses réponses à Reporters les pistes de synergie et de coopération.

PROPOS RECUEILLIS A ABIDJAN PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Maintenant que le cadre de coopération entre les patronats algérien et ivoirien est mis en place. Quelles sont vos attentes ?

Jean-Marie Ackah : Nos attentes sont simples. Nous espérons un renforcement des relations d’affaires, des relations commerciales entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire à travers les entreprises ivoiriennes et algériennes. Pour nous, le renforcement de ce partenariat passe par une bonne connexion et une bonne connaissance entre les entrepreneurs algériens et les dirigeants d’entreprises ivoiriennes. Je pense que ce cap est maintenant franchi avec la visite du patronat algérien à Abidjan. De part et d’autre, les choses sont mieux connues et nous pourrons ainsi poursuivre les contacts pour déboucher sur des relations d’affaires concrètement. Nous sommes donc très optimistes. Nous avions eu l’occasion, en nous rendant précédemment à Alger, de mieux connaître le potentiel de l’économie algérienne. Nos collègues algériens ont eu, eux aussi, l’occasion de venir ici à Abidjan, pour voir le potentiel des entreprises ivoiriennes. Je crois que les conditions sont réunies et pour amorcer le processus nous allons travailler à l’organisation d’un Forum d’affaires sur l’année 2023 à Alger avec la participation des entreprises ivoiriennes.



Avez-vous fixé une échéance pour la réalisation des ambitions affichées par les deux parties à l’occasion de la mission de la CAPC à Abidjan ?

Il faut d’abord dire que les affaires ne se décrètent pas. On crée les conditions pour que les affaires se créent ensuite. Mais, déjà concrètement, nous prévoyons de tenir ce forum d’affaires à Alger dès le premier semestre 2023 et nous espérons, d’ici là, avoir au moins une trentaine d’entreprises ivoiriennes, sinon plus, qui seront présentes à Alger.



Avez-vous identifié les secteurs et les filières sur lesquels les patrons algériens et ivoiriens comptent donner corps à ce nouveau cadre de coopération ?

Les secteurs sont clairement connus. Nous connaissons les points forts de l’économie algérienne. La Côte d’Ivoire offre aussi à l’Algérie ses potentiels et ses points forts qui sont essentiellement les secteurs agricole, agro-industriel et alimentaire. En revanche, nous savons que l’industrie algérienne a un certain niveau de technologie et de transformation industrielle qui peut se faire en synergie avec la Côte d’Ivoire. Je donne dans ce sens un exemple très simple. L’Algérie a aujourd’hui une industrie de pneumatiques très importante à travers une grande usine de pneus. Le pneu se fait avec, comme matière première, le latex qui vient du caoutchouc de l’hévéa. La Côte d’Ivoire est le premier exportateur africain de latex. Voilà un point de synergie. L’autre point de synergie, la Côte d’Ivoire est le premier producteur en Afrique du Cacao et du café. Aujourd’hui, des opérateurs algériens utilisent ces produits mais en les achetant à travers des canaux plus larges. Or, nous devons travailler à des relations directes. Voilà quelques pistes sur lesquelles nous allons travailler.