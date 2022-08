Propos recueillis par Milina Kouaci

Reporters : La date de la rentrée scolaire n’est toujours pas fixée…

Hayet Segni : Le ministère garde le silence et n’a même pas informé son partenaire social du calendrier de reprise post vacances. Ce silence comme vous pouvez le constater a laissé place aux rumeurs et préoccupe les parents d’élèves et leurs enfants.



Le statut particulier en phase finale d’élaboration fait des mécontents, y compris les fonctionnaires des laboratoires. Pourquoi ?

Absolument. Plusieurs défections ont été annoncées par des syndicats autonomes depuis le début des réunions de concertations. Concernant notre corporation, il s’est avéré après plusieurs séances de travail que le nouveau statut particulier n’a pas pris en considération les propositions. La nouvelle loi va léser les laborantins comme l’ancien statut particulier de 2008 ou celui de 2012 qui est en vigueur.



C’est ce qui justifie le retrait de votre syndicat de la commission mixte ?

Oui. Nous avons décidé de nous retirer de la commission chargée du dossier qui n’a pas daigné consacrer une journée pour échanger sur nos propositions et revendications comme cela a été le cas pour les autres syndicats. Cela nous a indignés et nous a décidés à faire défection.



Ces retraits vont-ils impacter le travail de ladite commission ?

Ce que je peux vous confirmer est que notre syndicat va se mobiliser pour arracher ses revendications. Nous allons saisir en premier lieu le ministère de l’Education et le président de la République qui a ordonné l’ouverture du dossier du statut particulier. Nous allons ensuite, si besoin est, saisir les deux chambres du Parlement pour garantir nos droits. Nous travaillons dans des conditions misérables. D’après nos statistiques, les laboratoires de 45 wilayas ne répondent pas aux normes universelles et les laborantins sont exposés aux dangers.



Y a-t-il des actions en vue ?

Nous allons discuter et décider des actions à observer au mois de septembre. Nous comptons nous mobiliser pour arracher nos droits légitimes.



La rentrée risque-t-elle d’être mouvementée ?

Absolument. D’abord il n’y a pas que notre corporation qui menace de grève, à commencer par les superviseurs et adjoints de l’éducation qui préparent la rentrée et ont annoncé le boycott de la rentrée et des grèves cycliques de trois jours. Ce qui risque de perturber la rentrée scolaire. n

