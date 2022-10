La Direction de distribution d’électricité et de gaz d’El-Harrach compte organiser une campagne de sensibilisation à l’importance de l’entretien des appareils fonctionnant au gaz naturel, et ce pour éviter les risques d’asphyxie au monoxyde de carbone, a indiqué un communiqué de cette direction. La campagne qui sera lancée en prévision de la saison hivernale, prévoit l’organisation des portes ouvertes au niveau des agences commerciales de l’établissement, et des rencontres de proximité dans les quartiers et les cités d’habitation, précise le communiqué. Lors de cette campagne, des dépliants et des affiches seront distribués aux citoyens et clients pour les sensibiliser à l’effet de veiller à l’aération des domiciles et à l’entretien et au nettoyage des appareils de chauffage et le chauffe bain, afin de prévenir du danger d’intoxication au monoxyde de carbone, selon la même source. A cette occasion, la direction a rappelé certains conseils liés à la bonne utilisation du gaz naturel en contrôlant le système de raccordement en gaz de façon périodique, en sus d’autres consignes de sécurité. Ces consignes relèvent en outre la nécessité de confier la réparation des appareils aux agents spécialisés et de nettoyer les chauffages de la poussière avant leur utilisation, ainsi que les sorties de gaz au niveau des bâtiments et des immeubles de façon régulière, conclut la source.

