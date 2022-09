Propos recueillis par MILINA KOUACI

Reporters : Le ministère a préconisé le retour à la normale après deux années scolaires exceptionnelles. Est-ce la fin de l’enseignement par répartition de groupes ?

Abdelkrim Gaïd : Le ministère de l’Education a décidé officiellement d’abandonner l’enseignement par alternance de groupe dans le cycle primaire et c’est à partir de cette décision que nous allons élaborer les emplois du temps des enseignants. Les deux dernières années scolaires, l’enfant n’a eu que 10 heures de cours par semaine, alors que son volume horaire ne doit pas être moins de 25 heures. Nous ne pouvons donc qu’être contents de cette décision car nous avions appelé à maintes reprises de retourner au système habituel, en raison de l’impact négatif du plan exceptionnel sur le niveau des élèves et leur acquisition des connaissances.



Est-ce à dire que la décision n’est pas actée pour l’enseignement moyen et secondaire ?

Le problème de surcharge des classes est posé dans les CEM et lycées où le nombre d’élèves dans chaque groupe était dans certaines régions de 35. En retournant à l’organisation normale, ils auront des classes de plus de 70 élèves, ce qui est un problème sur le plan pédagogique et complique la tâche aux enseignants.

Si les écoles primaires sont épargnées du problème de surcharge des classes, ce n’est pas le cas pour l’encadrement pédagogique…

Effectivement, nous avons un déficit estimé à 10% d’enseignants et avons demandé le recours au recrutement externe pour solutionner ce problème. Le ministère dispose sur sa plateforme numérique de recrutement de tous les chiffres et détails. A moyen terme, la tutelle pourrait, comme chaque année d’ailleurs, faire appel aux enseignants contractuels pour combler le déficit d’enseignant outre le recrutement des sortants des Ecoles normales supérieures (ENS) en vertu du contrat signé avec le ministère de l’Education.



Vous êtes conviés à une réunion aujourd’hui au ministère de l’Education. Quels seront les grands axes ?

C’est une journée d’information avec le partenaire social. Le ministre va nous communiquer les mesures décidées dans le secteur, le mode d’enseignement, le nouveau statut particulier. Comme vous le savez, de nouvelles mesures ont été décidées, comme la création d’une filière des arts dans le cycle secondaire, l’introduction de l’anglais dans le primaire et l’allégement du poids du cartable dans le même cycle à travers la dotation graduelle des écoles de tablettes numériques.



Vous allez vous contenter d’échanger sur les questions pédagogiques ou évoquer les questions socioprofessionnelles ?

Il est possible d’ouvrir le dialogue sur d’autres questions, mais ce serait d’une façon brève, car le ministère doit programmer des réunions bilatérales avec les syndicats autonomes après la rentrée.

Articles similaires