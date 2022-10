Propos recueillis par MILINA KOUACI

Reporters : Le ministère de l’Education nationale a organisé une conférence consacrée à la mise au point du référent national d’évaluation des acquis des élèves du cycle primaire et à l’évaluation de la mise en œuvre des opérations liées à la rentrée scolaire. Comment évaluez-vous la situation des écoles primaires ?

La gestion des écoles primaires est confiée aux APC qui ne disposent pas des capacités financières et dont la majorité est défaillante. Près de deux mois après la rentrée, les écoles font face au manque de moyen les plus élémentaires, comme le papier d’impression et des produits d’entretien. Beaucoup d’entre elles ne sont pas dotées d’équipements et des moyens nécessaires pour leur bon fonctionnement. Nous ne sommes pas satisfaits de la gestion des écoles par les APC.



Vous insistez sur cette revendication alors que le ministre a écarté cette éventualité à maintes reprises…

Comme je l’ai dit, les capacités financières des Assemblées populaires communales diffèrent et un nombre important d’entre elles est défaillant. Les carences liées à la gestion des écoles sont connues par tous. Plusieurs écoles connaissent des problèmes liés à la restauration et à l’équipement. Il faut que les autorités compétentes trouvent une solution radicale à ces problèmes qui persistent. Nous savons que soustraire les écoles primaires aux APC ne peut se faire du jour au lendemain, mais néanmoins graduellement, en commençant par leur accorder un budget de fonctionnement afin de réduire leur dépendance aux APC.



Le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed a annoncé une rencontre prochaine pour apporter la touche finale au nouveau statut particulier des travailleurs du secteur…

Le ministère devrait présenter la mouture du texte de loi lorsqu’il aura terminé les rencontres bilatérales avec les syndicats. Selon les estimations de M. Belabed, ce texte de loi sera appliqué dès janvier prochain.

