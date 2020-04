Le P-DG d’El Hadjar, Chamseddine Maâtallah, a été remercié au profit d’un nouveau manager en la personne de Rédha Belhadj, installé mardi dans ses fonctions de PDG du complexe sidérurgique national. C’est le dernier épisode en date d’une vie si tumultueuse du complexe Sider d’El Hadjar qui, comme de nombreuses autres entreprises publiques, vit une situation de crise inextricable, nécessitant un plan de sauvetage d’urgence de la part de l’Etat propriétaire.

A sa prise de fonctions, le nouveau PDG de Sider a indiqué sans réserve que «la situation financière du complexe est très difficile et exige la conjugaison des efforts de tous les partenaires pour relever le défi».

Le complexe El Hadjar connaît actuellement un arrêt total de l’activité de production en raison des mesures prises pour la prévention de la propagation du nouveau coronavirus. Mais les difficultés de ce complexe datent de l’ère de la pierre taillée, alors que les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie du coronavirus ne font qu’aggraver sa crise. En dépit d’importantes ressources injectées par l’Etat dans le complexe, même du temps où Arcelor Mittal était encore à la manœuvre, sa viabilité économique se pose encore comme pour de nombreuses autres entreprises publiques. Le complexe fait face à un déficit financier de 14 milliards de dinars, à l’heure où l’Etat tente de produire une réforme censée séparer les entreprises publiques du Trésor afin d’autonomiser leur gestion et contraindre les managers à une obligation de résultats. Sider El Hadjar n’est que l’arbre qui cache la forêt, faut-il le reconnaître, bon nombre d’entreprises relevant du domaine public sont peu viables, n’étaient les dotations financières de l’Etat et l’action du Trésor, tantôt pour garantir leurs dettes, tantôt pour les racheter afin d’entretenir leur survie. L’on se rappelle de la séquence de ce début d’année lorsque l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (Eniem) a été sauvée d’une faillite quasi-certaine grâce à l’intervention de l’Etat en faveur d’un renflouement des caisses de l’entreprise. A l’image d’El Hadjar, la survie de l’Eniem tient désormais à un plan de sauvetage et d’investissement que devrait valider l’Etat à travers son Conseil de participation (CPE). Air Algérie subit elle aussi les mêmes difficultés, aggravées par la propagation de l’épidémie du Covid-19 qui a contraint les Etats à fermer leurs frontières terrestres et maritimes. Pour éviter la faillite, suite aux conséquences de la crise sanitaire sur sa trésorerie, Air Algérie tient son salut à un plan de sauvetage de l’Etat, qui semble être néanmoins conditionné par une structuration de l’entreprise, une rationalisation de ses dépenses et une profitabilité de ses opérations.

En tout cas, Covid-19 ou non, la gestion des entreprises publiques est l’éternel problème auquel est confronté l’Etat propriétaire, contraint, depuis toujours, d’injecter de l’argent afin de maintenir en vie des entreprises peu conformes aux standards en matière de bonne gestion, de pratiques comptables, de recrutement et de viabilité économique. C’est pourquoi, conscient de l’insoutenabilité de cette approche à l’heure où les ressources financières se rétrécissent comme peau de chagrin, le gouvernement tend à réformer la gouvernance des entreprises publiques à travers une nouvelle réforme actuellement en préparation. Lors du dernier Conseil des ministres, le ministre de l’Industrie et des Mines a présenté un exposé sur la situation du secteur, à commencer par l’organisation du ministère au niveau central ainsi que ses structures et ses entreprises. Dans l’objectif d’asseoir une nouvelle stratégie industrielle, le ministère entend bâtir sa réforme sur deux piliers principaux, la révision du cadre législatif relatif à la promotion de l’investissement et la réorganisation du secteur économique public relevant du ministère de l’Industrie et des Mines en vue de sa relance et sa séparation complète du Trésor public en tant que principal pourvoyeur. En attendant la concrétisation de ces ambitions, il apparaît urgent que l’Etat remette ses entreprises sur des standards de bonne qualité en matière de gestion et de pratiques comptables et économiques.<