Les entreprises publiques économiques (EPE) ont enregistré en 2022 une hausse de la production de 13,3 % et du chiffre d’affaires de 13,9 % par rapport à l’année 2021, a fait savoir, jeudi, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar lors de la rencontre gouvernement-walis.

Intervenant lors des travaux de cette rencontre, le ministre a indiqué que “les EPE ont enregistré en 2022 une nette amélioration en termes de performance et de rendement par rapport à 2021, avec une hausse de la valeur de la production (13,3 %) et du chiffre d’affaires (13,9 %) ainsi que le maintien des postes d’emploi”.

Ces résultats ont été réalisés suite aux mesures prises par le secteur ayant profité aux entreprises industrielles relevant du secteur public marchand visant à “relancer l’activité des entreprises à l’arrêt au nombre de 51 dont 18 ont repris l’activité et 19 sont programmées pour 2023 et les autres le seront progressivement”.

En application des instructions du Président de la République d’accélérer l’opération de recensement définitif des biens saisis pour les mettre à la disposition de l’Etat et les intégrer dans la production locale, M. Zaghdar a indiqué qu’il a été procédé au transfert au profit du secteur public marchand des biens et actifs de 15 sociétés et 8 unités de production dans plusieurs secteurs, ainsi que 5 projets de promotion immobilière, ajoutant que l’opération se poursuit toujours.

Le secteur industriel s’est ainsi renforcé de 33 entreprises, entre celles confisquées (plus de 9.000 emplois) et relancées (4.827 emplois directs), a précisé le ministre. “Les PME ont également bénéficié de l’accompagnement notamment en 2022 à travers les centres d’accompagnement et de consultation ayant accompagné 331 porteurs de projets afin de leur permettre de concrétiser leurs projets”, a-t-il ajouté, relevant que “278 projets ont été incubés au niveau des pépinières d’entreprises pour promouvoir la culture entrepreneuriale, tandis que le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) a accordé des gages financiers dépassant les 15 mds da au profit de plus de 300 projets”.

S’agissant du processus d’assainissement et de récupération du foncier industriel inexploité, M. Zaghdar a fait savoir qu’un recensement minutieux du foncier industriel était actuellement en cours au niveau des zones industrielles et des zones d’activités pour déterminer les terres octroyées inexploitées, soulignant que 2.308 hectares de fonciers inexploités ont été récupérés jusqu’à présent.

Dans le soucis de satisfaire la demande croissante sur le foncier destiné à l’investissement, l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF), s’attèle à l’aménagement de 6 nouvelles zones industrielles dans le cadre d’un programme prévoyant la réalisation de 50 zones industrielles, indique M. Zaghdar, faisant état de l’achèvement de l’aménagement de 3 zones industrielles à Boumerdes, Bejaia et Tlemcen”.