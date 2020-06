Le ministre de l’Industrie et des Mines a appelé, jeudi dernier, les opérateurs et patrons à s’impliquer davantage dans le sauvetage financier de leurs entreprises impactées par la crise sanitaire de la Covid-19.

Pour les observateurs, c’est la première réponse officielle d’un membre du gouvernement aux doléances que les associations patronales ont fait entendre depuis que l’épidémie du nouveau coronavirus a ralenti, voire mis à l’arrêt, les activités de milliers de PME/PMI. C’est aussi, le premier éclaircissement sur la façon dont l’Exécutif considère les revendications patronales et la demande d’une assistance pour «digérer» les conséquences du choc sanitaire sur leur productivité et leur situation financière. Ce ne sera pas une aide sans restriction ni étude stricte du dossier, a laissé entendre le ministre de l’Industrie et des Mines.

Ferhat Aït Ali Braham a déclaré : «J’ai reçu des représentants du secteur économique algérien, y compris des grosses entreprises. Certains d’entre eux viennent pour me dire qu’ils n’ont pas de quoi payer les salaires, alors que ces mêmes personnes disaient, il y a deux ans, qu’ils font (ensemble) un chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars ». Les opérateurs doivent « s’engager dans le financement des besoins de leurs entreprises », a-t-il ajouté avec la précision que ces mêmes industriels et chefs d’entreprise ne doivent compter «sur une aide de l’Etat qu’à titre complémentaire ». Quelles demandes ces patrons ont-ils fait devant le ministre, hormis la revendication classique d’un moratoire fiscal et parafiscal, du rééchelonnement des crédits par les banques, etc. ? Ferhat Aït Ali Braham n’en a pas dit mot et aucun représentant d’associations, qu’on a tenté de contacter hier, n’a répondu à nos sollicitations. En décrypté, toutefois, la négociation entre le gouvernement et les partenaires économiques sur la question d’aide aux entreprises impactées par les conséquences de la Covid-19 va être extrêmement serrée. Et pourrait être source de conflit entre les deux parties, le ministre de l’Industrie ayant été intempestif, voire virulent, dans son commentaire de ce dossier. La mention qu’il a faite du chiffre d’affaires des patrons qu’il a reçus est claire : vous dites que vous dégagez de la richesse, montrez-le et partagez l’effort de solidarité qu’impose la conjoncture éco-sanitaire actuelle.

Ceci, à moins que le Premier ministre Abdelaziz Djerad vienne à exprimer un autre avis et recadrer son ministre de l’Industrie, sans doute à l’occasion de la prochaine réunion du gouvernement ou lors du prochain Conseil des ministres qu’aura à présider le président de la République. M. Tebboune a, en effet, la latitude, pour des raisons de recherche de stabilité et pour éviter un emballement du front social, de prendre en tant que chef de l’Etat des dispositions politiques que n’encourage pas la mauvaise situation économique du pays et la raréfaction de la ressource financière, susceptible d’être mobilisée pour le tissu entrepreneurial en difficulté.

A ce sujet, et parmi les indicateurs inquiétants, l’assureur-crédit Coface, dans sa dernière étude publiée lundi 8 juin, classe l’Algérie en catégorie D (très élevé), concernant le risque d’impayés des entreprises. En mars dernier, le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care) et le Centre des jeunes dirigeants algériens (CJD) avertissaient sur le fait que le choc sanitaire et ses conséquences sur l’entreprise allaient aggraver une situation déjà détériorée. Les deux collectifs affirment l’existence d’une « une baisse de l’activité de 30 à 50% dans certaines filières ». « La faiblesse des recouvrements qui en a découlé a mis la trésorerie des entreprises dans un état catastrophique », ajoutent-ils sur un ton de réelle inquiétude et d’appel aux pouvoirs publics à réagir. Sur les pertes potentielles d’emplois en 2019, Care et CJD avancent qu’ils avoisineraient les « 714 000 à 1 490 000,

essentiellement dans le secteur privé ».