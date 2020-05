Les conséquences économiques de la crise sanitaire, que traverse le pays depuis deux mois, se multiplient au point où aucun secteur d’activité n’est épargné. Preuve en est, le taux élevé des entreprises impactées par la pandémie du Covid-19 que le président du Forum des chefs d’entreprise (FCE) Sami Agli estime à 80%. Devant cette situation alarmante, il a avancé, lors de son passage hier sur les ondes de la radio publique Chaîne I, que la solution idoine pour que l’impact ne les fragilise pas trop serait de leur accorder des crédits bancaires sans intérêt, car «il est de plus en plus impératif de sauvegarder les emplois». Ajoutant dans ce même contexte qu’«il y a nécessité d’accompagner les entreprises touchées par l’épidémie du coronavirus, notamment par les banques, et d’accélérer le passage à un nouveau modèle économique basé sur la libéralisation des investissements, la levée des restrictions bureaucratiques, la numérisation et la réforme du système bancaire». Dans cette optique, Sami Agli a indiqué que l’Algérie doit désormais accélérer la réforme du système bancaire pour absorber la masse monétaire qui circule dans le marché parallèle, l’estimant entre 60 et 80 milliards de dollars.

Ajoutant dans ce sens que la création d’une dynamique économique et l’ouverture de nouvelles fenêtres de banques islamiques pourraient absorber cette masse, qui permettrait, à son tour, de financer l’économie et de sortir de la crise causée par l’effondrement des prix du pétrole et l’épidémie mondiale du Covid-19.

A propos du Conseil des ministres, qui s’est tenu dimanche dernier, le président du FCE a salué les décisions prises à cette occasion, notamment l’augmentation du salaire minimum garanti à 20 000 dinars et l’annulation de l’Impôt sur le revenu global (IRG) pour les salaires inférieurs à 30 000 DA. Ces mesures, selon l’invité de la radio, «vont apporter des garanties vers une amélioration de l’économie» non sans témoigner qu’elles étaient dans le sens de la justice sociale.

Faut-il rappeler enfin que Sami Agli n’a eu de cesse, à chacune de ses sorties médiatiques depuis que la pandémie a commencé à affecter les entreprises du pays, d’appeler les pouvoirs publics à mettre en place des mesures d’aides afin qu’elles puissent se maintenir en activé et par ricochet sauvegarder des postes d’emplois.<

