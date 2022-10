Par Sihem Bounabi

Le projet de l’usine de trituration des graines oléagineuses de Cevital est concrètement relancé au niveau du port de Bejaïa. Signe de la prochaine mise en opération de cette unité longtemps bloquée, la visite, dimanche, du wali de la région. Kamel Eddine Kerbouche a, en effet, effectué une visite pour s’enquérir des travaux de réalisation de cette usine qui a «bénéficié des mesures décidées par le Président de la République», indique un communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Bejaïa. «Le projet va indéniablement contribuer à la sécurité alimentaire» du pays, notamment en huile de table, ajoute la même source précisant que «la future usine disposera d’une importante capacité de production, pouvant satisfaire les besoins du marché national en matière des huiles de table». Cette usine produira également les matières premières nécessaires pour la production des huiles de table et mettra un terme aux importations de ces matières, est-il également affirmé.

Lors de sa visite, le wali de Bejaïa, accompagné des membres de la cellule d’écoute et d’accompagnement des investisseurs, s’est entretenu avec le premier responsable du groupe agroalimentaire et les cadres en charge du projet. Kamel Eddine Kerbouche a ainsi constaté que «le taux d’avancement des travaux, est estimé à plus de 80%», souligne le communiqué de la wilaya de Bejaïa qui précise que la mise en service de cette usine contribuera à la création de 250 postes d’emplois directs, en plus d’autres postes d’emplois indirects au niveau du secteur de l’agriculture.

Il est à noter que c’est le 24 septembre dernier, lors de sa dernière rencontre avec les walis que le Président Tebboune avait annoncé la relance du projet de cette usine de Cevital et son entrée en production dans six à sept mois. Il avait déclaré que ce genre de projets «met du baume au cœur» et «permettra à l’Algérie de produire son huile à 100%, de l’agriculteur jusqu’au consommateur».

Devant être lancée en 2017, l’usine de trituration des graines oléagineuses de Cevital a connu de nombreuses entraves à commencer par l’assiette foncière. Le groupe a été confronté à d’autres obstacles administratifs dont le plus épineux était celui des équipements et des machines nécessaires à la mise en service de l’usine et qui n’ont pas pu être déchargés.

