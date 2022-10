Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a présidé dimanche à Alger la réunion de la commission chargée de la mise en œuvre des systèmes de responsabilité sociétale (ISO 26000) et de management anti-corruption (ISO 37001), a indiqué un communiqué du groupe sur sa page Facebook. La réunion, tenue au siège de la direction générale du groupe, en présence du directeur général de l’Institut algérien de normalisation (IANOR) et de hauts cadres de Sonatrach, a été l’occasion de sensibiliser les cadres du groupe à l’importance de la mise en œuvre des principales directives en matière de responsabilité sociétale au titre de la norme ISO 26000 afin de «contribuer au développement de la politique d’investissement sociétal du groupe, dans ses dimensions sociale et environnementale, en tant qu’entreprise citoyenne socialement responsable, qui tend, au-delà de la performance économique et commerciale, à servir la communauté nationale et à protéger les ressources naturelles du pays en vue d’assurer l’avenir des générations futures», a précisé le communiqué. Le référentiel ISO 37001 est une norme internationale de management outillant les entreprises qui l’adoptent de mécanismes de contrôle et de programmes anti-corruption efficaces et permettant de promouvoir la culture de l’éthique au sein de l’entreprise, a souligné Sonatrach, mettant en avant ses efforts pour «poser les premiers jalons de la norme anti-corruption avec l’Institut algérien de normalisation, qui a été chargé de superviser la mise en place de la norme ISO 37001 au sein du système de management du groupe Sonatrach». «Le point de départ de la concrétisation de cette démarche est le siège de la direction générale, principal centre de commandement du groupe», selon le communiqué. «Le groupe, en tant que grande entreprise nationale reconnue à l’échelle internationale, tend à recourir aux meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance organisationnelle, d’intégrité et de transparence pour aligner son système de management sur les méthodes de gestion modernes», a ajouté la même source.

