Plus de 2.400 micro-entreprises financées par l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (Anade) ont été créées durant le 1er trimestre de 2022, ce qui a généré 5.700 nouveaux postes d’emploi, a indiqué lundi un communiqué des services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, citant un bilan de l’activité de l’Anade.

Les services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises ont enregistré, durant le 1e trimestre de l’année 2022, la création de 2.470 micro-entreprises financées par l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, ce qui a permis la création de 5.754 nouveaux postes d’emploi, lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, la valeur financière des micro-entreprises créées par l’Anade entre janvier et mars 2022, a été estimée à plus de 12 milliards de DA. Concernant les secteurs les plus financés durant le 1er trimestre de l’année en cours, les services du ministre délégué ont indiqué que le secteur de l’industrie vient en tête avec un taux de 35,34%, suivi du secteur des services avec18,74%, le secteur de l’agriculture avec 15,06% et 9,80% dans le secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP). <

