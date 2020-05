Les multiples changements dans la réglementation en moins de six mois ne touchent pas jusqu’ici à la nécessaire réforme de la politique de change, révision du droit de change, facilitations aux exportateurs et investisseurs.

Les voyageurs algériens ne pourront plus faire sortir et entrer jusqu’à 5 000 euros sans déclaration aux services des Douanes. Cette latitude avait été introduite par la Loi de finances 2020. Désormais, la loi de finances complémentaire (LFC) 2020 fixe le seuil à 1 000 euros. Plus précisément, l’article 57 du projet de loi de finances complémentaire 2020 énonce : « La déclaration en devises par les voyageurs résidents et non résidents n’est obligatoire à l’entrée ou la sortie du territoire douanier que pour les montants dépassant les 1 000 euros ou leur équivalent en d’autres devises. » Autrement dit, les voyageurs algériens et étrangers pourront faire sortir et entrer jusqu’à 1 000 euros sans déclaration en douane. Ce qui veut dire que la LFC 2020 introduit une limite à la liberté de change. Le législateur justifie ainsi cette décision : « Avec la baisse de la valeur du dinar face à l’euro et l’érosion des réserves de change de l’Algérie, la modification instaurée (par la LF 2020 : seuil à 5 000 euros) a aggravé le déficit en monnaie étrangère et favorisé le recours au marché informel de la devise. Avec la signature des accords avec le Groupement d’action financière (GAFI) qui instaure des normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le transfert illégal de devises, l’Algérie est appelée à prendre des mesures préventives relatives au contrôle des transferts de fonds en monnaie nationale et étrangère effectués par des intervenants sur le marché des devises (établissements financiers, entreprises, particuliers). Dans la même veine, le Directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, a justifié devant la Commission finances et budget de l’APN la baisse du montant minimum en devises soumis à déclaration douanière passant de 5 000 à 1 000 euros à la conjoncture financière difficile que traverse le pays. « La conjoncture financière actuelle impose un durcissement en matière de circulation de flux financiers en devises. » Il a avancé en outre ne pas écarter l’éventualité de revoir cette mesure si la situation économique venait à s’améliorer. En réaction à cette disposition, certains députés ont fait valoir que cette révision, quelques mois seulement après son augmentation à 5 000 euros nuit à la crédibilité du pouvoir législatif. Ils estiment que cette décision d’augmentation du seuil à 5 000 euros a été bien accueillie par les citoyens. « Cette mesure a prouvé son efficacité pour les citoyens bloqués dans les pays étrangers suite à l’arrêt des dessertes en raison de la pandémie Covid 19 préservant leur dignité à l’étranger », ont-ils argué. D’autres députés cités par l’APS ont appelé à l’accélération des réformes bancaires ainsi qu’à la modernisation des banques et à des solutions radicales concernant l’économie parallèle et le marché noir de la devise.

Interpellé par des députés sur une disposition qui risque d’être contradictoire à la régularité des flux en devises et d’encourager les transferts illicites de devises et la fraude, à savoir l’autorisation d’importer des équipements d’occasion et rénovés introduite par la LFC 2020, le premier responsable de l’institution douanière a indiqué que l’objectif de cette mesure est de réduire les coûts d’importation des équipements au regard de la rareté de fabrication de ce produit en Algérie. Concernant les véhicules importés, l’augmentation des droits et taxes prévues, a indiqué le Directeur général des Douanes, concernera les voitures de luxe. A noter que l’importation des véhicules neufs est désormais autorisée via les concessionnaires et sans la contrainte quantité (pas de quotas) tout comme les véhicules d’occasion de moins de trois ans. La première a surpris maints observateurs de la scène économique nationale. Comment l’Etat avec cette baisse importante des recettes en devises et cette volonté affichée au plus haut niveau du pouvoir de réduire les importations, peut-il se permettre cette importation libre des véhicules, c’est-à-dire sans restrictions sur les quantités. La seconde mesure introduite par la LFC 2020 constitue une contraction avec cette politique de durcissement du régime de change puisqu’elle ouvre la voie à des pressions sur l’euro sur le marché noir de la devise et donc risque d’entraîner une flambée de la monnaie européenne et partant une perte significative de la valeur du dinar.

Toutes ces voix, cependant, ne pointent pas du doigt la nécessité de réformer la politique de change trop rigide pour les particuliers et les entreprises. Qu’il s’agisse du droit de change à revoir que des facilitations pour les exportateurs et les investisseurs qui veulent implanter des bureaux de liaison, des plateformes logistiques ou réaliser des installations de production de biens et services à l’étranger. C’est avec ce régime de change rénové que l’Algérie parviendra à l’extinction du marché noir de la devise et à drainer des recettes en devises hors hydrocarbures beaucoup plus importantes.<

Articles similaires