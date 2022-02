La fin de mission du secrétariat national du FFS, annoncée par l’Instance présidentielle du parti qui a chargé le premier secrétaire, Youcef Aouchiche, de former un nouveau cabinet, ne peut qu’avoir un lien avec l’échéance organique du plus vieux parti de l’opposition, à savoir le congrès ordinaire que la direction du parti compte organiser dans les prochains mois.

PAR NAZIM BRAHIMI

«C’est a priori un besoin de donner une nouvelle dynamique organique au parti à travers le changement de son secrétariat national. Il ne fait point de doute d’un enjeu de positionnement et de repositionnement en perspective du congrès ordinaire du parti», nous confie un membre du Conseil national. Selon notre source, la décision de l’Instance présidentielle du parti est de mettre fin au désormais secrétariat précédent, «un renforcement de la position du premier secrétaire du FFS, Youcef Aouchiche, au sein de l’appareil en perspective du futur congrès».

Samedi, en fin de journée, un communiqué du parti a indiqué que l’Instance présidentielle du parti du Front des forces socialistes (FFS) a chargé le Premier secrétaire, Youcef Aouchiche, de constituer un nouveau secrétariat national.

«L’Instance présidentielle du FFS, réunie ce jour 26/02/2022 au siège national, conformément à l’article 54 des statuts du parti, décide de mettre fin au Secrétariat national et charge le premier secrétaire Youcef Aouchiche de constituer un nouveau secrétariat national», a précisé la même source. Mais pour notre source, ce changement est en lien direct avec la préparation du congrès ordinaire du parti, qui ne compte pas pourtant des points «peu ordinaires» dans son ordre du jour, y compris le devenir de l’instance présidentielle du parti dont la collégialité formelle a été toujours source de tension et d’incompatibilité depuis sa mise en place, en 2013, suite au retrait de la présidence du parti du défunt Hocine Aït Ahmed, décédé en décembre 2015.

«S’il est clair que tout dépendra de l’architecture que prendra le prochain congrès ordinaire, il est évident que le fait de charger M. Aouchiche de former le futur secrétariat national est à inscrire dans le jeu des luttes de positionnement en vue du congrès et des places à occuper au sein de l’appareil politique», nous explique encore le membre du Conseil national du parti.

Notre source dit, dans ce sens, «ne pas écarter un scénario d’un congrès ficelé», qui renforcerait la place de certains membres de l’Instance présidentielle composée actuellement de cinq membres.

Il s’agit de Hakim Belahcel, Brahim Meziani, Soufiane Chioukh, Mohamed Hadji et Noura Touahri. D’ailleurs, des voix au sein du FFS estiment que la fin de mission signifiée depuis 48 heures au secrétariat national, composé d’une quarantaine de membres, «vise également à dépasser l’incohérence et la non-homogénéité qui frappent ce secrétariat, dont certains sont considérés comme des fidèles et proches de Youcef Aouchiche, alors que d’autres ne le sont pas».

En plus «du souci d’une meilleure préparation du congrès national», tel que souhaité par la direction du parti, l’ordre du jour de ses assises organiques peut être porteur de nouveautés dans l’organigramme du parti. Le changement le plus significatif que tranchera ce 6e congrès est directement lié à l’Instance présidentielle du parti, soit la tête du parti, qui pourrait être supprimée ou, tout au moins, réduite à 3 membres après avoir existé depuis 2013 avec 5 membres.

Le bilan fait de tensions et de luttes personnelles de cette expérience de direction collégiale ne prête pas à sa reconduction, soutiennent encore des voix au sein du parti, qui disent attendre la copie que rendra prochainement la Commission de préparation du congrès national (CPCN).