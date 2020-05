En dépit de l’entrée en vigueur, vendredi dernier, de l’accord de réduction conclu entre l’Opep et ses partenaires, le marché pétrolier reste hésitant et entamait, hier, une nouvelle semaine dans une tendance baissière, après avoir réalisé quelques gains en fin de semaine écoulée.

En effet, aussi bien dans les échanges européens qu’américains, le baril de brut reculait, sous l’effet toujours présent du coronavirus auquel est venu s’ajouter le retour des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

A la mi-journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet s’échangeait à 25,68 dollars à Londres, en baisse de 2,87% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain West Texas Intermediate (WTI) pour juin replongeait à nouveau, perdant 7,89%, à 18,22 dollars, peu après avoir touché un minimum à 18,05 dollars.

«Les prix du pétrole sont sous pression en raison des inquiétudes concernant la demande et les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine», a résumé Al Stanton, analyste de RBC. Il faisait référence aux menaces de taxes punitives lancées la semaine dernière par Washington contre Pékin, alors que dimanche, les Américains ont encore durci le ton dimanche en affirmant disposer d’un «nombre significatif de preuves» que le nouveau coronavirus provient d’un laboratoire de la ville de Wuhan, berceau de la pandémie.

Donald Trump, qui accuse régulièrement la Chine de mentir sur son bilan humain, a également récemment évoqué la possibilité de lui demander de payer des milliards de dollars de réparations pour les dommages causés par l’épidémie.

Il ne manquait donc que la résurgence des tensions entre les Etats-Unis et la Chine pour rendre quasiment inefficace l’accord Opep+, sachant que la réduction massive décidée, le 12 avril dernier, s’avérait déjà insuffisante pour contenir le double impact du Covid-19, à savoir l’effondrement de la demande mondiale d’or noir et le remplissage presqu’à plein des stocks mondiaux.

«La perspective d’une guerre commerciale étranglerait l’économie mondiale, ce qui réduirait encore la demande de pétrole et viendrait s’ajouter aux préoccupations sur l’offre excédentaire et le stockage saturé», dira, à ce propos, Fiona Cincotta, de Gain Capital.

De plus, l’optimisme de réductions massives de la production d’or noir qui avait soutenu les cours des deux barils de référence en fin de semaine dernière «semble prématuré», selon Eugen Weinberg, analyste de Commerzbank.

Pour rappel, l’accord conclu entre les pays de l’Opep et leurs alliés porte sur des coupes de 9,7 millions de barils par jour pour les mois de mai et juin. Suivra une réduction de 7,7 mbj3 pour le second semestre de 2020, puis une autre réduction de 5,5 mbj sur 16 mois, de janvier 2021 à avril 2022.

Plusieurs pays Opep+ et la Norvège annoncent d’importantes coupes

Plusieurs pays signataires de l’accord ont annoncé d’importantes baisses de leur production pétrolière, indique l’Opep sur son site. Il s’agit notamment de l’Azerbaïdjan, les Emirats arabes unis et le Koweït.

Ainsi, la compagnie pétrolière de l’Azerbaïdjan Socar a annoncé «d’importants plans d’ajustement de la production de pétrole pour 2020, 2021 et 2022 dans le cadre des engagements de l’Azerbaïdjan à l’accord volontaire d’ajustement de la production conclu le 12 avril dernier»

De son côté, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a informé ses clients, dans une lettre, de son intention d’ajuster volontairement sa production de pétrole brut en mai et juin 2020. «Les ajustements prévus sont conformes à l’engagement des Emirats arabes unis en faveur de la stabilité du marché pétrolier et aux accords conclus lors des réunions ministérielles extraordinaires de l’Opep et non Opep tenues les 9 et 12 avril 2020», ajoute la même source.

Pour le Koweït, sa compagnie Kuwait Petroleum Corporation (KPC) a informé ses clients d’une réduction de 22% de leurs volumes contractuels de pétrole brut de juillet à décembre 2020, à la suite de réductions déjà réalisées pour mai et juin 2020, rapporte l’Opep citant une lettre envoyée par KPC à ses clients.

Enfin, la Norvège, qui n’est pas membre de l’Opep ni de la déclaration de coopération de 23 pays producteurs de pétrole, a annoncé jeudi son intention d’ajuster volontairement sa production de pétrole brut. «Nous sommes actuellement confrontés à une situation sans précédent sur le marché pétrolier. Les producteurs et les consommateurs bénéficient d’un marché stable. Nous avons précédemment déclaré que nous envisagerions une réduction de la production norvégienne si plusieurs grands pays producteurs appliquaient des réductions importantes. La décision du gouvernement norvégien de réduire la production de pétrole norvégien a été prise sur une base indépendante», a déclaré le ministre norvégien du Pétrole et de l’Energie, Tina Bru, cité par l’Opep.

«Nous allons réduire la production norvégienne de 250 000 barils par jour en juin et de 134 000 barils par jour au second semestre 2020. De plus, le démarrage de la production de plusieurs champs sera retardé jusqu’en 2021. Par conséquent, la production norvégienne totale en décembre 2020 sera de 300 000 barils de moins par jour que prévu initialement par les sociétés. Le règlement prendra fin d’ici la fin de l’année», a-t-il ajouté.

Concernant l’Algérie, le ministre de l’Energie Mohamed Arkab avait affirmé à la veille de l’entrée en vigueur de l’accord, qu’elle était « prête à réduire sa production dès le 1er mai, en conformité avec l’Accord». Quelques jours auparavant, M. Arkab avait fait savoir que la réduction de l’Algérie sera de 240 000 baril/jour en mai et juin, puis de 193 000 bj jusqu’à la fin de 2020, avant de passer à 145 000 bj durant la troisième phase de l’accord.