Il y a encore quelques semaines, personne n’aurait contesté que la tendance la plus évidente dans la politique mondiale du moment résidait dans la priorité à la nation. Unilatéralisme et logique de « jeu à somme nulle » semblaient constituer la nouvelle norme : « Pour que je sois gagnant, l’autre doit être perdant », ou encore « Mes intérêts d’abord ».

par FEDERICA MOGHERINI

Cette conception semblait constituer la marque sans équivoque et presque incontestée de notre siècle, une marque qui par ailleurs n’avait quasiment aucune limite géographique et idéologique : elle s’observait sous de nombreuses formes différentes, mais bel et bien sur chaque continent, sur tout l’échiquier politique (y compris dans de nombreux mouvements politiques sans étiquette), au sein de multiples systèmes institutionnels, et même de certaines organisations internationales. Cette tendance semblait se renforcer jour après jour, les voix étant rares à promouvoir l’approche internationale de coopération, le multilatéralisme, les solutions gagnant-gagnant, la recherche du bien commun, ou encore les politiques axées sur la communauté plutôt que sur une vision purement individualiste de la société.

Aujourd’hui, à l’heure où la pandémie de coronavirus se propage dans le monde entier, mettant en péril de si nombreuses vies humaines, et bouleversant les fondements de notre mode de vie au quotidien, ce paradigme restera-t-il dominant ? La pandémie continuera-t-elle de s’aggraver, ou les leçons nécessaires seront-elles tirées ?

Un virus pourra-t-il remettre en question les hypothèses sur lesquelles repose l’actuel paysage politique mondial ? Nous recentrera-t-il sur ce qui compte réellement, sur ce qui nous unit en tant qu’humanité, ou au contraire alimentera-t-il un sentiment de peur et de méfiance dans les communautés et entre elles, nous divisera-t-il encore davantage, en augmentant le degré de discours et comportements toxiques qui empoisonnent d’ores et déjà nos sociétés, ainsi qu’en paralysant partiellement notre capacité collective à agir efficacement ? Considérerons-nous cette crise comme une opportunité d’exprimer clairement les erreurs commises ces dernières années, et ajusterons-nous enfin notre trajectoire à celle de la réalité du monde ?

Haut et fort, cette pandémie nous enseigne beaucoup de choses. Si nous voulons bien l’écouter, voici quelques-uns de ses enseignements très simples.

Premièrement : la communauté mondiale existe. Ce qui survient loin de nous exerce un impact (en l’occurrence vital) ici et maintenant. Un éternuement sur un continent engendre des répercussions directes sur un autre. Nous sommes reliés les uns aux autres, nous ne faisons qu’un. Toutes les tentatives consistant à considérer les frontières comme des lignes de séparation, à classer les individus par nationalité, origine ethnique, sexe ou croyance religieuse, toutes ces tendances n’ont soudainement plus aucun sens, puisque nos organismes sont tous exposés de la même manière au virus, qui que nous soyons.

Deuxièmement : le bien-être de mon voisin a pour moi un intérêt. S’il rencontre un problème, ce problème est également le mien. Si je ne me soucie pas du sort de mon voisin, je ferais bien de m’en soucier pour mon sort à moi. Car dans un monde interconnecté comme le nôtre, la seule manière efficace de prendre soin de soi-même consiste à prendre soin des autres. La solidarité est devenue le nouvel égoïsme.

Troisièmement : un certain nombre de solutions mondiales coordonnées sont nécessaires, cruellement nécessaires, ce qui signifie investir dans les organisations internationales multilatérales. Si vous pensez pouvoir répondre efficacement à une crise comme celle-ci en vous contentant d’adopter des mesures nationales, vous ne faites qu’essayer de « vider la mer avec une cuillère », comme disent les Italiens : beaucoup d’efforts pour aucun résultat.

Pour être efficace, l’effort doit être mené au niveau mondial de manière coordonnée et systématique, accompagné d’investissements politiques et financiers collectifs dans le système international multilatéral nécessaire au suivi des évolutions, à la réaction qu’elles imposent, ainsi qu’à la prévention de leur aggravation. Si vous démantelez la crédibilité et la capacité des organisations internationales, celles-ci seront moins efficaces lorsque vous aurez besoin d’elles, et c’est vous-même qui en paierez le prix.

Quatrièmement : les décisions politiques fondées sur la science sont les plus rationnelles et les plus utiles. Les preuves constituent le seul point de référence fiable à disposition. Fort heureusement, nous investissons dans la science depuis des milliers d’années – partout dans le monde, quelle que soit la civilisation, et pour de très bonnes raisons. Tout éloignement par rapport aux décisions basées sur des preuves scientifiques, en raison de considérations politiques ou économique de court terme, est tout simplement périlleux.

Cinquièmement : la santé est un bien public, pas une simple affaire privée. Elle est une question de sécurité nationale – voire internationale – et de prospérité économique. En tant que telle, elle exige des investissements publics à la fois adéquats et soutenus, ainsi qu’un sens collectif de la responsabilité dont chaque citoyen est appelé à faire preuve. Éviter la contagion ne constitue pas seulement une exigence vitale pour les individus, mais également une contribution vitale pour la survie des communautés ainsi que pour le fonctionnement des services de santé publique, et en fin de compte de l’État.

Sixièmement : l’économie mondiale a besoin que les êtres humains restent en bonne santé. Investir dans la santé publique, la science et la recherche, c’est investir dans la prospérité des économies à travers le monde. Production, consommation, commerce et services – les bases de notre système économique – n’existent que si les individus sont en sécurité et en bonne santé. C’est l’économie, idiot !

Septièmement : le bon fonctionnement des institutions démocratiques est littéralement vital pour notre existence. Nous avons tendance à considérer les choses comme acquises, jusqu’à ce que nous risquions de les perdre. La manière dont le processus décisionnel fonctionne (ou ne fonctionne pas) constitue le test ultime en temps de crise. Lorsque la démocratie est perçue comme une charge qui ralentit ou qui entrave l’application de mesures efficaces et rapides, l’argument en faveur de systèmes de gouvernance plus autoritaires est voué à se renforcer, avec toutes les implications négatives qu’un tel choix signifierait pour nos droits et libertés. Veiller au fonctionnement des institutions démocratiques, c’est investir dans notre santé, notre sécurité, nos libertés et nos droits.

Enfin, et plus important encore : rien n’est plus précieux que la vie. Nous l’oublions parfois, notamment lorsqu’il s’agit de la nôtre. C’est là le bon sens le plus essentiel. Peut-être le moment est-il venu de renouer avec lui.

Toutes les crises peuvent être appréhendées comme une opportunité de tirer les leçons des erreurs du passé, revoir nos politiques, changer de cap, et réparer des failles dont nous n’admettions pas même l’existence. Tout dépendra de ce que déciderons les individus à travers le monde, à commencer par ceux qui exercent des responsabilités institutionnelles et politiques. Mais en fin de compte, nous devrons tous décider. Cette crise sera-t-elle exploitée pour des avantages individuels à court terme, avec son lot habituel de boucs-émissaires, ou nous éveillera-t-elle à la réalité ? Il ne s’agit pas ici d’idéalisme, mais purement et simplement de réalisme.

In Project Syndicate