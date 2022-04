Ahmed Tiab, auteur algérien de polars, résidant en France, revient en ce début d’année avec un nouveau roman policier. « Entendez-vous dans les campagnes « met en scène son inspecteur Lotfi Benattar, flic français d’origine maghrébine, spécialiste du terrorisme islamiste au sein de la DGSI française, Direction générale de la Sécurité intérieure.

Par Rouchdi BERRAHMA

Lotfi est un concentré de souffrances physiques et psychiques. Après une longue convalescence suite à une opération policière qui a mal tourné, c’est un homme abîmé et encore tourmenté par son passé qui reprend du service. L’inspecteur est envoyé par ses supérieurs sur une double affaire, la mort d’Emilien, un adolescent dont le corps est retrouvé près de la forêt du Parc naturel régional du Morvan, au cœur de la région Bourgogne-Franche-Comté, et la disparition étrange et inexpliquée de jeunes maghrébins pensionnaires d’un centre de déradicalisation à proximité. Dans cette campagne française, Lotfi y fait la connaissance de Marie-Aliénor, une journaliste stagiaire au caractère bien trempé et énergique. Surviennent alors des évènements macabres et troublants qui mettent les deux protagonistes sur des pistes sinistres… Le pitch est très intéressant et, bien évidemment, je ne peux pas en dire plus, pour ne pas donner d’indications trop explicites, mais je conseille vraiment ce polar déroutant – qui peut tout à fait se lire indépendamment des précédents romans de la série Lotfi Benattar -, où Ahmed Tiab confirme encore son talent d’écrivain de romans policiers. Je pourrais vous parler de ses polars pendant des heures tant ses mots interpellent et donnent des angles de vue inédits sur le radicalisme et l’extrême droite française. En plus de ça, l’écriture du fils d’Oran El Bahia est dynamique, rythmée et émaillée d’un humour noir joyeusement amoral. C’est tout simplement une écriture magistrale. Ahmed Tiab est né à Oran en 1965. Il émigre en France en 1990 dès le début de la décennie noire. Il est l’un des rares écrivains algériens de romans policiers. Auteur de plusieurs polars dont « le Désert ou la Mer », « le Français de Roseville » et « Adieu Oran ». Tous ses romans sont publiés chez le même éditeur, Editions de l’Aube.

NB : « Entendez-vous dans les campagnes » est paru le 3 février 2022 aux Editions de l’Aube