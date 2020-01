Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, a procédé lundi au lancement, par visioconférence, des travaux de la réunion du Conseil national d’éthique et de déontologie, tenue à l’Université de Bechar «Mohammed Tahri» et consacrée à l’élaboration d’un plan d’action visant la promotion de l’éthique et de déontologie au sein des différentes composantes du secteur.

A ce titre, des axes prioritaires sont identifiés, notamment la révision des textes réglementaires relatifs à l’organisation du Conseil national d’éthique et de déontologie et l’introduction de l’enseignement de modules d’éthique et de déontologie, indique un communiqué de ce ministère.

Le renforcement du fonctionnement des comités locaux au niveau des établissements universitaires et la mise en place de mécanismes permettant d’endiguer les phénomènes de plagiat, figurent également au menu des travaux.

Dans ce cadre, M. Chitour a exprimé la nécessité d’actualiser la charte d’éthique et de déontologie, afin d’en faire un outil par excellence visant d’atteindre le « vivre ensemble» au sein de la communauté universitaire sur «la base du respect de la norme pédagogique et scientifique», conclut le communiqué.

