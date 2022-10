Par MILINA KOUACI

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Baddari a fait savoir, hier en marge de la tenue de la Conférence nationale des universités, que son secteur prépare un texte de loi comprenant les mécanismes d’emploi des titulaires de doctorat dans les entreprises.

A travers ce nouveau texte, «nous allons accompagner et faciliter le recrutement et l’intégration des détenteurs de doctorat dans la vie professionnelle», a-t-il indiqué. Le texte sera prêt dans quelques mois, précise le ministre de tutelle. Il a également mis en avant l’importance de la formation et l’accompagnement des étudiants qui travaillent sur l’innovation afin de réaliser leurs projets innovants et participer ainsi, avec force, au développement du pays. «Notre objectif est d’orienter les diplômés vers l’innovation et aussi de breveter l’innovation, la valoriser et créer des start-ups», ajoute M. Baddari. Pour lui, l’innovation, permettra à l’université d’être «visible» au niveau national et international et améliorera son classement au niveau mondial. Les citoyens profiteront pour leur part de la production scientifique de l’université, qui devient un élément de développement et une valeur ajoutée à l’économie nationale», poursuit le ministre. Il encourage ainsi les étudiants à présenter, en fin de cursus, des thèses de prototype afin d’obtenir des labels d’innovation. Ce qui leur permettra de devenir des «créateurs d’emplois au lieu de demandeurs d’emplois».

Il a, en outre, fait savoir que son département a mis en place une commission nationale pour l’amélioration de la visibilité et le classement des universités algériennes et de recherche. Le ministre a indiqué que son département «a mis en place un plan à cet effet et les résultats seront satisfaisants au cours du prochain semestre», annonce M. Baddari.

Dans un autre volet, le ministre a qualifié la rentrée universitaire de «satisfaisante et de sereine», mais «ce n’est pas suffisant», précise le ministre. M. Baddari estime que le ministère doit améliorer les services pédagogiques et scientifiques qu’il offre aux étudiants et aux chercheurs.

Concernant les prestations universitaires, le premier responsable du secteur a indiqué qu’il œuvre à l’amélioration de la restauration, du transport et de l’hébergement. En matière de restauration, son département a commencé à numériser ce service pour garantir à l’étudiant ses droits, d’autant que l’Etat consacre des sommes colossales pour que les prestations soient au niveau des attentes. «Notre rôle est de prendre en charge les étudiants», a-t-il dit.

«La numérisation du secteur constitue un saut qualitatif dans l’amélioration des services dans le volet pédagogique, de recherche scientifique ou des prestations universitaires», a-t-il ajouté. Il a annoncé à ce propos la mise en service de l’application My Bus depuis dimanche dernier. Cette application permet aux étudiants de suivre le réseau de transport universitaire en temps réel. Cette application couvre 10 lignes de transport universitaire au niveau d’Alger, avant sa généralisation à l’ensemble du territoire avant la fin de l’année en cours. n

