Une rencontre a été tenue mardi au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec les représentants du Syndicat national des chercheurs permanents (SNCP) et de la Fédération nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (FNESRS), consacrée à l’examen de plusieurs préoccupations des chercheurs permanents, indique un communiqué du ministère. «Les relations de travail avec certains centres de recherche, la question du logement, la carrière professionnelle du chercheur permanent, le financement de la recherche scientifique dans les centres de recherche et les stages à l’étranger» figurent parmi les préoccupations soulevées durant cette rencontre supervisée par le chef du cabinet du ministère, précise la même source. Cette rencontre a été marquée par un débat riche et constructif, au terme duquel il a été proposé sa poursuite au niveau des commissions spécialisées pour examiner toutes les questions soulevées», ajoute la même source. n

