Le dispositif sanitaire sera reconduit dans les universités, et ce, dans le but de préserver la santé de tous les membres de la famille universitaire. C’est ce qu’indique une correspondance du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, adressée aux présidents de conférences régionales des universités et au Directeur général de l’Office national des œuvres universitaires.

Le ministère appelle les responsables du secteur à se mobiliser afin de garantir la réussite de la rentrée universitaire et d’être à la hauteur des attentes de la famille universitaire, notamment, que la rentrée universitaire interviendra pour la troisième année consécutive dans des conditions sanitaires exceptionnelles, qui nous imposent de s’y adapter et de lutter, bien que la situation épidémiologique s’est améliorée.

Dans ce sens, la tutelle demande de reconduire le dispositif sanitaire adopté les deux dernières années et de respecter les mesures de précaution qui ont été instaurées dans le protocole sanitaire contre la propagation du Coronavirus. Un protocole sanitaire strict a été mis en place dans le cadre de la reprise en présentiel et tout en appelant les intervenants du secteur à faire preuve de responsabilité et de vigilance. Il cite en particulier la mise à disposition des moyens de prévention (masques, gel hydroalcoolique), d’éviter de négliger le suivi sanitaire et les règles d’hygiène et de contribuer à la réussite du processus pédagogique.

Il exige notamment de collaborer avec les directions de santé pour la vaccination de la famille universitaire contre le coronavirus et l’organisation de campagnes de sensibilisation sur cette opération

MODE D’ENSEIGNEMENT : L’UGEL DEMANDE DE TRANCHER

L’Union générale des étudiants libres (Ugel) a appelé pour sa part le ministère à trancher le mode d’enseignement qui sera adopté en prévision de la prochaine rentrée universitaire. Les établissements universitaires ont adopté depuis deux années, l’enseignement hybride consistant en une alternance d’enseignement en mode présentiel par vagues et en mode enseignement à distance (EAD) avec l’utilisation des différents supports multimédias disponibles.

Cet année, l’Ugel propose d’abandonner l’enseignement hybride et de retourner à l’enseignement direct d’avant-coronavirus.

Dans un autre volet, l’Ugel estime que l’un des défis majeurs du secteur est la réforme des œuvres universitaires, notamment avec l’augmentation du nombre d’étudiants qu’accueillent les cités, dont la sécurité dans les cités universitaires au vu des agressions enregistrées dans l’enceinte universitaire et des résidences. <

Articles similaires