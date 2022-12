PAR MILINA KOUACI

En dépit des sommes consacrées à l’enseignement supérieur et aux œuvres universitaires, les organisations estudiantines dénoncent les prestations sociopédagogiques fournies aux étudiants. Elles demandent l’augmentation du nombre de places pédagogiques, l’amélioration des services des cités universitaires liées à la restauration, l’hébergement et le transport.

Deux mois après la rentrée universitaire, qui s’est déroulée dans le «calme et la sérénité», la Ligue nationale des étudiants algériens (LNEA) et l’Union générale des étudiants libres (Ugel) évoquent des problèmes d’organisation sur les plans social et pédagogique.

Dans un communiqué rendu public, la commission nationale de la rentrée universitaire de l’Ugel indique, en se référant aux comptes-rendus parvenant de ses commissions des établissements universitaires de l’Est, que la prise en charge des étudiants sur les plans pédagogique et social n’est guère reluisante, réclamant ainsi des mesures face aux «insuffisances et déséquilibres».

Sur le plan pédagogique, l’Ugel évoque le manque de structures qui empêche de proposer de nouvelles filières scientifiques. L’Organisation cite, par ailleurs, la «surcharge» dans quelques universités à l’image de Khenchela, Annaba et Taref. Cette situation exige, selon la même source, d’accélérer le processus de construction de nouvelles infrastructures et pôles universitaires. Elle dénonce, également, le faible débit internet dans les bibliothèques.

Sur le volet social, l’Ugel dénonce la mauvaise gestion au niveau de l’ensemble des résidences et réclame l’amélioration des services fournis aux étudiants. Elle cite en particulier le manque d’équipements dans les cités universitaires, comme les matelas et couvertures à Khenchela et Msila et la surcharge au niveau de certaines résidences. Les étudiants regrettent également la mauvaise qualité des repas.

Evoquant l’aspect sécuritaire et préventif, l’Ugel appelle au renforcement de la sécurité dans les cités universitaires. Elle demande également de moderniser les équipements des dispensaires et polycliniques et de mettre à leur disposition des médicaments et des ambulances pour prendre en charge les cas critiques dans l’immédiat.

De son côté, la Ligue nationale des étudiants algériens (LNEA) a évoqué des dépassements de certains recteurs d’université et de directeurs des œuvres universitaires. Dans le volet pédagogique, l’organisation invoque la «fermeture des portes de dialogue et les restrictions syndicales en citant les universités de Batna, Skikda, Djelfa et Biskra». Concernant les œuvres universitaires, la LNEA dénonce l’attitude des directeurs des œuvres universitaires Sidi Bel Abbès et Tlemcen qui «restreignent l’activité syndicale».

