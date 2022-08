PAR MILINA KOUACI

Après la fin de l’opération de préinscription et d’orientation, les nouveaux étudiants peuvent s’acquitter des frais d’inscription en ligne ce samedi 20 août.

Comme l’année passée, les nouveaux bacheliers peuvent payer leurs frais d’inscriptions en ligne via la carte électronique Edahabia, en prévision de la rentrée universitaire 2022/2023. Algérie Poste a, depuis l’année passée, mis en place en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique une plateforme destinée aux nouveaux bacheliers et ce, dans le cadre de la politique de «numérisation» du secteur dans les différentes étapes de la préinscription. Les frais d’inscription seront ainsi acquittés via internet le 20 août.

Ceux ne possédant pas de carte de paiement électronique peuvent solliciter une tierce personne détentrice de la carte Edahabia pour payer les frais d’inscription.

Concernant l’hébergement, les nouveaux étudiants pourront formuler leur demande via le portail de l’hébergement qui sera ouvert du 26 août au 3 septembre. Les demandes d’hébergement seront traitées par la Direction des œuvres universitaires (DOU).

Enfin, les inscriptions définitives s’étaleront du 5 jusqu’au 8 septembre prochain et la période allant du 9 jusqu’au 15 septembre sera consacrée au traitement des demandes particulières sur la plateforme web «Progress».

Pour rappel, le ministre du secteur Abdelbaki Benziane avait indiqué que son département a pris toutes les mesures devant permettre les pré-inscriptions et l’orientation des nouveaux étudiants vers les différents domaines, filières et spécialités de formation, voire le succès de la rentrée universitaire 2022-23. n

