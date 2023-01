Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé dimanche dans un communiqué que l’équipe de travail chargée de la modernisation de l’université, notamment sur le plan pédagogique a entamé, à travers des comités de réflexion, la tenue de rencontres regroupant les différents acteurs concernés par ce dossier. «Dans le cadre des réformes engagées par le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à moderniser l’université, notamment sur le plan pédagogique, l’équipe de travail chargée de cette opération a entamé, à travers la constitution de comités de réflexion, la tenue de rencontres avec la corporation universitaire afin d’assurer une large adhésion de ces acteurs (enseignants, responsables, étudiants, partenaires sociaux, parents d’élèves et représentants des lycées), à partir du mardi 17 janvier jusqu’au mardi 31 du même mois», précise le communiqué. Au terme de ces rencontres, les premiers résultats de l’opération seront présentés concernant les projets relatifs à «la réorganisation des domaines de formation, la création de pôles universitaires, la préparation du double diplôme, outre l’extension de la formation en licence à quatre (4) années», ajoute la même source. «Chaque rencontre avec les acteurs de la corporation universitaire sera sanctionnée par une synthèse de toutes les observations et les suggestions», conclut le communiqué. n

