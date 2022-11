Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé dimanche au recensement des enseignants que le secteur entend former en langue anglaise d’ici la fin de l’année universitaire 2022-2023, a indiqué un communiqué du ministère.

«Dans le cadre du renforcement de la place de la langue anglaise dans les établissements d’enseignement supérieur et du suivi de l’évaluation de la démarche de formation d’enseignants en langue anglaise, le ministère de tutelle a adressé une correspondance aux présidents des conférences régionales des universités comprenant les principales orientations et les indicateurs fixés par le ministre de l’Enseignement supérieur pour le recensement des enseignants que le secteur entend former d’ici la fin de l’année universitaire 2022-2023», a précisé le communiqué. La démarche prévoit «la formation d’au moins 80% des enseignants de sciences et technologie et de 100% des enseignants de sciences sociales et humaines et des enseignants de sciences médicales assurant les unités horizontales», selon la même source.

Les établissements universitaires disposant de Centres d’enseignement intensif des langues ou de départements de langue anglaise doivent «assurer la formation de leurs enseignants». Une plateforme de télé-enseignement dédiée à la formation des enseignants en langue anglaise sera mise à la disposition du reste des établissements à compter du 1er décembre 2022. Les établissements universitaires disposant de formateurs maîtrisant la langue anglaise doivent lancer l’enseignement des matières qu’ils dispensent en anglais dès l’année universitaire en cours, a conclu le communiqué. n

Articles similaires