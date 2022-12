La Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRST) a appelé au lancement de projets de recherches thématiques sur le dessalement de l’eau de mer, et ce, après le coup d’envoi donné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Kamel Baddari, à ce genre de projets lors de sa visite au Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) de Bousmail (Tipasa) le 23 novembre dernier. La DGRST a annoncé, à travers l’Agence thématique de recherche scientifique et technologique, le lancement «d’un appel à exprimer l’intention de proposer des projets d’activité de recherche et d’innovation sur le dessalement de l’eau de mer», a indiqué, samedi un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique précisant que le dernier délai de soumission de ces projets était prévu vers la fin janvier 2023. Les travaux de recherche et de développement portent sur l’aspect vital relatif à la sécurité hydrique en Algérie à travers le dessalement de l’eau de mer dans 7 catégories d’analyse, selon la même source qui a fait savoir que l’appel à ce genre de projets de recherche qui se dérouleront pour la première fois en Algérie verront l’utilisation de technologies des membranes d’osmose inverse de dessalement de l’eau de mer. Il s’agit également des aspects relatifs aux technologies et techniques de dessalement de l’eau de mer et les technologies alternatives des membranes d’osmose inverse et les des technologies hybrides». Le ministère a rappelé que «les activités de la recherche et l’innovation de dessalement de l’eau de mer présentées sous forme de travaux de recherche et de développement auront inéluctablement un effet et un écho socioéconomique direct en termes de présentation des solutions aux préoccupations relatives au dessalement de l’eau de mer dans le cadre du développement durable».

Articles similaires