PAR MILINA KOUACI

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que des changements ont été opérés dans le système d’orientation, affirmant qu’ils ont été décidés après une vaste évaluation de pédagogues et chercheurs du secteur. L’orientation des nouveaux bacheliers constitue une étape importante dans la préparation de la prochaine rentrée universitaire, a indiqué Abdelbaki Benziane.

S’exprimant, hier, à l‘occasion d’une conférence de presse, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane a fait savoir que des changements ont été introduits dans le système d’orientation des détenteurs du baccalauréat 2022.

Il s’agit, en effet, de la décision de l’élargissement de l’application de la moyenne pondérée, pour englober le baccalauréat de la filière math-techniques et le domaine des mathématiques et de l’informatique pour les deux écoles supérieures de l’intelligence artificielle et des mathématiques. Il s’agit, également, de la division du domaine des mathématiques et de l’informatique en deux filières mathématiques et informatique et en la possibilité de s’y inscrire depuis la première année et ce, dans les universités et les centres universitaires. Pour les écoles normales supérieures (ENS), il a été décidé de diviser la filière des sciences exactes en mathématiques et en physique, avec possibilité de s’y inscrire dès la première année, explique M. Benziane.

Le même responsable a également rappelé que le réseau des écoles supérieures va être consolidé par l’ouverture de l’Ecole nationale supérieure d’agronomie saharienne, à Adrar et El Oued. Il a aussi évoqué «l’intégration d’une formation LMD au niveau de la faculté de Pharmacie, qui concerne l’industrie pharmaceutique et l’auxiliaire en pharmacie», selon la même source.

Pour la prochaine rentrée universitaire, deux formations d’ingénieur, l’une en Informatique et l’autre en Sciences et Technologies seront également proposées aux nouveaux bacheliers. Quatre nouveaux parcours universitaires seront proposés exclusivement aux détenteurs du bac Technique Mathématique pour l’année universitaire 2022/2023. Il s’agit de nouvelles formations de génie civil, génie mécanique, génie électrique et génie des procédés. Ces formations seront domiciliées dans trois établissements universitaires, à savoir Blida 1, Sétif 1 et l’université des Sciences et Technologies d’Oran (USTO).

Il y a lieu de préciser que les nouveaux étudiants ont connu, hier, les résultats de leurs orientations. S’agissant des nouveaux bacheliers qui souhaitent intégrer l’Ecole supérieure des enseignants, ils doivent se présenter pour un entretien entre le 4 et le 8 août. Toutefois, les bacheliers qui n’ont obtenu aucun de leur choix peuvent introduire un recours du 4 au 6 août, mais dans le respect des moyennes minimales d’accès. Le traitement des voeux s’effectuera du 6 au 11 août et les résultats d’orientations seront proclamés dans la soirée du 11 août. Enfin, les inscriptions définitives s’étaleront du 5 au 8 septembre prochain et la période allant du 9 au 15 septembre sera consacrée au traitement des demandes particulières sur la plateforme web «Progress».

La plateforme de paiement des frais d’inscriptions en ligne sera ouverte le 20 août et le portail de l’hébergement sera ouvert du 26 août au 3 septembre. Les demandes d’hébergement seront traitées par la Direction des oeuvres universitaires (DOU). n

