Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé mardi, dans un communiqué, l’organisation prochaine des examens pour les étudiants résidant dans le sud du pays et n’ayant pas pu rejoindre leurs établissements d’enseignement pour les passer en raison d’un cas de force majeure.

Le ministère tient à rassurer l’ensemble des étudiants universitaires qui, en raison d’un cas de force majeure, n’ont pas pu rejoindre leurs établissements d’enseignement pour y passer leurs examens, que d’autres examens seront organisés au niveau de leurs villes de résidence dans le sud, souligne le communiqué.

«Les concernés seront informés ultérieurement du calendrier et des lieux de déroulement des examens, en coordination avec les directeurs des établissements universitaires dans le sud», précise le ministère.

