Annoncée par la tutelle, l’opération de vaccination dans les facultés n’a pas connu l’engouement attendu en dépit de la recrudescence des cas de contamination dans le pays. Son rythme est en déca des attentes, selon des témoignages d’étudiants. Pourtant, des centres de vaccination ont été placés dans l’ensemble des universités.

PAR NAZIM BRAHIMI

Un constat pour le moins «décourageant» pour les responsables d’établissements de l’enseignement supérieur qui s’attendaient à une adhésion appréciable des étudiants notamment. Or, cette catégorie traduit visiblement toute la défiance de la société à l’égard de l’opération de vaccination qui n’a pas dépassé le seuil de 28 % à l’échelle nationale. C’est d’ailleurs ce faible taux de vaccination qui a rendu cette «injection» obligatoire pour l’accès à certains endroits en instaurant le pass vaccinal, institutionnalisé puisqu’un décret exécutif portant sur sa mise en œuvre a été publié dans le Journal Officiel.

Mais de ce qui est visible dans les rues, les villes, les marchés, les mesures de précaution et de prévention contre la propagation du virus dans ses différents variants ne sont que faiblement respectées. Les établissements universitaires ne font pas exception et des efforts doivent être faits pour prétendre atteindre un niveau élevé de la vaccination. Jeudi dernier, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé qu’il organisera «une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 au profit des enseignants, des étudiants et de tous les personnels universitaires».

Dans le cadre de la prévention de la propagation de l’épidémie de Covid-19, notamment suite à la récente flambée des cas en Algérie, le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise une vaste campagne de vaccination au profit des enseignants, des étudiants et de tous les personnels universitaires, parallèlement à des actions de sensibilisation à la nécessaire vaccination pour la préservation de la santé publique, a-t-on expliqué.

La campagne de vaccination concerne, dans un premier temps, hier lundi, 15 villes universitaires, selon la même source qui a annoncé la participation des cadres de l’administration centrale et des différents partenaires sociaux (syndicats et associations estudiantines) aux actions de sensibilisation prévues.

Dans l’est du pays, la vaccination est prévue au niveau de l’Université de Constantine 3 (Faculté des sciences de l’information et de la communication), l’Université de Sétif 1 (Campus d’El-Baz), l’Université d’Annaba (Campus d’El-Bouni, Faculté de droit), l’Université de Batna 1 et l’Université de Biskra. Dans le centre du pays, la vaccination est prévue à travers l’Université d’Alger 1, l’Université Alger 2, l’Université Alger 3, l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène (USTHB), les Ecoles normales supérieures, l’Université de Blida 1, l’Université de Laghouat et l’Université de Béjaïa. Dans l’ouest du pays, les établissements concernés sont l’Université d’Oran 2 (Campus Taleb-Salim), les universités de Mostaganem, de Chlef, de Béchar et d’Adrar.

En attendant de voir si l’opération connaîtra une adhésion appréciable des étudiants dans les prochains jours, il est curieux de savoir si le ministère a pris la peine de lancer des sondages pour comprendre les raisons de cette désaffection à la vaccination lors de la première campagne lancée le 15 juillet dernier. Le ministre Abdelbaki Benziane a fait savoir que les premières analyses de l’opération «font ressortir l’engouement des enseignants et du personnel universitaire pour la vaccination dès le début. En revanche, les étudiants ont été moins nombreux, probablement parce qu’ils ont fait leurs inscriptions à distance comme l’exige le protocole sanitaire mis en place».