Par MILINA KOUACI

Le Directeur de la formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Djamel Boukezzata, a indiqué que toutes les mesures devant permettre les préinscriptions et l’orientation des futurs bacheliers vers les différentes filières et spécialités, ainsi que le succès de la rentrée universitaire 2022/2023 sont prises.

Ainsi, les préinscriptions universitaires au titre de l’année 2022-2023 débuteront le 21 juillet. Cette opération se poursuivra jusqu’au 24 juillet. Les concernés auront, dans la prochaine étape, à valider en ligne ces inscriptions du 25 au 26 juillet prochain, avant de passer à l’opération de traitement des fiches de vœux qui s’étalera du 27 au 3 août prochain. Quant aux inscriptions définitives en ligne, elles devraient avoir lieu du 5 au 8 septembre prochain, et la période allant du 9 au 15 septembre doit être consacrée au traitement des cas spéciaux. Les nouveaux bacheliers devraient se soumettre à un test oral en présentiel devant un jury pour pouvoir accéder aux écoles normales supérieures. Cette opération s’étalera du 4 au 8 août. La tutelle poursuivra cette année sa politique de «numérisation» du secteur dans les différentes étapes de la préinscription. Les frais d’inscription, ajoute la même source, seront acquittés via internet le 20 août.

Il y a lieu de préciser que le ministère de l’Enseignement supérieur adoptera pour la deuxième année consécutive la moyenne pondérée pour l’orientation universitaire. La moyenne pondérée est calculée par la multiplication de la moyenne du bac sur deux, à laquelle il est ajouté les notes des deux matières dites essentielles obtenues lors du même examen. Ce système est censé augmenter les chances des bacheliers ayant obtenu une moyenne relativement «faible», mais qui ont obtenu en parallèle «de bonne notes» dans les matières essentielles, d’être admis dans les disciplines qu’ils désirent, comme la médecine, la technologie et les écoles supérieures.

