Les nouveaux étudiants effectuent les inscriptions définitives avant le lancement de la rentrée universitaire fixée pour le 17 septembre prochain.

Les inscriptions définitives des nouveaux étudiants ont débuté hier et se poursuivront jusqu’à jeudi prochain. La période du 9 au 15 septembre sera consacrée au traitement des demandes particulières sur la plateforme web «progres».

Pour rappel, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fixé au 17 septembre prochain la date de l’ouverture officielle de l’année universitaire 2022-23. Le ministère a adressé une note à tous les recteurs des établissements universitaires et responsables des œuvres universitaires concernant les mesures à prendre pour assurer la réussite de la rentrée universitaire 2022-23, dont la reconduction du protocole sanitaire.

Les cités universitaires ont ouvert leurs portes dimanche dernier pour accueillir les étudiants. Des mesures ont été prises avant la rentrée universitaire 2022-23 afin d’offrir de meilleurs services en termes d’hébergement, de restauration et de transport aux étudiants. Le protocole sanitaire décidé pendant la période de la Covid-19 est toujours en vigueur.

