Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé, mercredi, l’ensemble des présidents des conférences régionales, à prendre attache avec les directeurs des établissements universitaires et de la recherche et à œuvrer, selon les moyens disponibles, au prolongement des activités des bibliothèques et des laboratoires de recherche scientifique et des incubateurs, a indiqué un communiqué du ministère. Conformément aux orientations du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, portant exploitation optimale des espaces et structures pédagogiques et scientifiques et dans l’objectif de conférer une nouvelle dynamique aux activités pédagogiques et scientifiques, «une correspondance a été envoyée aux présidents des conférences régionales des universités, à l’effet de prendre attache avec les directeurs des établissements universitaires et de la recherche, les appelant à œuvrer, selon les moyens disponibles, au prolongement des activités des bibliothèques, des laboratoires de recherche scientifique et des incubateurs et à enseigner en cas de nécessité, jusqu’à 21:00», a précisé la même source. La correspondance, ajoute le communiqué, «insiste sur la sécurisation des structures et la coordination avec les directeurs des œuvres universitaires, en vue de garantir le transport aux étudiants». <

Articles similaires