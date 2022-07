Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane a appelé, à l’ouverture des travaux de la deuxième session de la Conférence nationale des Etablissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), à « l’exploitation de l’innovation dans les entreprises ».

Le ministre a insisté sur « la levée des obstacles, notamment administratifs qui freinent l’émergence des innovations au sein de nos entreprises ». « Il faut encourager et accompagner les porteurs de projets innovants et créatifs dans différents domaines pour contribuer à produire de la richesse », a-t-il dit. Pour lui, il est impératif de revoir « l’actuelle vision, d’échanger et de communiquer pour un environnement de recherche qui encourage et promeut l’innovation », car, a-t-il déploré, ces innovations sont entièrement inexploitées. « Il ne suffit pas d’innover. Il faut exploiter ces innovations par les parties concernées », a-t-il indiqué, en mettant l’accent sur la nécessité d’associer tous les intervenants dans le domaine afin d’aboutir à des projets qui cadrent avec les besoins de l’Etat.

Actuellement, a précisé le premier responsable du secteur, le ministère est en train de statuer et d’évaluer 941 projets de recherche. Une liste de 150 projets acceptés sera annoncée le 14 novembre prochain, a ajouté le ministre de l’Enseignement, dont le secteur œuvre à réaliser plus de 700 projets de recherche d’ici 2027.

L’objectif de la Conférence est de « coordonner les activités intéressant le développement des EPST, de renforcer le partenariat avec le secteur socio-économique, notamment en matière de valorisation des résultats de la recherche, d’innovation et de transfert technologique et d’identifier les moyens permettant le développement de la coopération inter-établissements de recherche nationaux et internationaux.

Dans le cadre de la recherche scientifique et du développement, le ministre de tutelle a fait état de l’enregistrement de 73 brevets d’inventions en 2021 contre 44 en 2020, ainsi que 9 874 publications scientifiques sur la base de données de documentations « Skopus ».

Il a également indiqué que plusieurs portails électroniques ont été lancés dans le cadre de la numérisation du secteur, dont le portail électronique des revues scientifiques qui a à son compte 817 revues.

