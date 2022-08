Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane a insisté samedi depuis Annaba sur la relance du cursus de formation dans les études d’ingénierie au titre de la saison universitaire 2022-2023 afin de s’adapter aux exigences des entreprises économiques.

L’autorisation donnée à plusieurs établissements universitaires et Ecoles supérieures pour ouvrir des cursus de formation en études d’ingénierie, «s’inscrit dans le sillage de l’ouverture de l’université sur l’environnement économique et social, après avoir constaté une forte demande en la matière exprimée par les entreprises économiques», a précisé le ministre en marge de l’inauguration de 2.000 places pédagogiques au pôle universitaire Sidi Amar devant abriter l’Ecole nationale supérieure des Technologies et d’Ingénierie.

«La relance de ce type de formation s’inscrit également dans le cadre d’une nouvelle vision de l’université basée sur la formation d’ingénieurs entrepreneurs créateurs de richesses, contrairement au mode de formation précédent», a ajouté M. Benziane. Inspectant les structures de ce pôle universitaire qui comprend 45 salles de cours et de travaux dirigés, 14 laboratoires, deux amphithéâtres et une bibliothèque, le ministre de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique a insisté sur «l’importance d’adapter toutes les spécialités ouvertes avec les exigences de l’environnement socio-économique pour concrétiser sur le terrain la nouvelle vision du secteur». Rappelant que l’Ecole nationale supérieure des technologies et d’Ingénierie, créée au titre de la nouvelle saison universitaire, avec l’introduction de deux filières, la première relative aux technologies et la seconde dans les mines, le ministre a appelé les responsables concernés à «donner beaucoup plus d’importance à l’ouverture de spécialités de formation dans le secteur des mines». Il a rappelé, dans ce cadre, que le développement du secteur des mines «s’inscrit parmi les réformes stratégiques de l’Etat et l’université doit satisfaire et garantir les besoins de l’Etat dans le domaine de la formation dans ce secteur», mettant en avant aussi «l’importance de conclure des conventions de partenariat entre l’université et le ministère de l’Energie et des Mines». Au cours de sa visite à Annaba, le ministre a inauguré également 5.000 places pédagogiques au pôle universitaire Ahmed El-Bouni réservés à la faculté des Lettres et Langues de l’université. Sur place, M. Benziane a indiqué, dans une déclaration à la presse, que sa visite à Annaba a pour objectif de «s’enquérir des préparatifs en prévision de la nouvelle rentrée universitaire».

Mettant en valeur la qualité des travaux de réalisation de ces nouvelles infrastructures comprenant dans au total plus de 60 salles de cours et de travaux dirigés, des laboratoires de langues et autres de l’informatique en plus d’amphis et de bibliothèques, le ministre a affirmé que ces espaces permettent d’assurer une formation idoine aux étudiants.(APS)

