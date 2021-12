Le ministre de l’Enseignement supérieur et de laRecherche scientifique, AbdelbakiBenziane, a affirmé que les promotionsdont bénéficient les encadreurs pédagogiques permettaient d’améliorer lerendement scientifique de l’Université algérienne et de relever sonclassement mondial.Dans une allocution lors de l’annonce des résultats de la 46e session dela commission universitaire nationale de promotion des maîtres deconférences de classe«A» au grade de professeur de l’enseignementsupérieur (920 promotions), M. Benziane a précisé que les promotions dontbénéficient les encadreurs pédagogiques dans tous les domaines etspécialités permettaient d’améliorer le rendement pédagogique etscientifique de l’Université algérienne.Les promotions favorisent aussi l’amélioration du classement et de lavisibilité de l’Université algérienne à l’échelle internationale, de mêmequ’elles contribuent au développement de la formation et de la recherchescientifique à travers les recherches et les contributions scientifiques decette élite, publiées dans des revues nationales et internationales derenommée, a ajouté le ministre.Selon lui, un enseignement supérieur de qualité requiert des professeursqualifiés à même de produire des connaissances et des brevets d’inventionet de réaliser des découvertes au service de l’individu et de la société.Le ministre a présenté, à cette occasion, les résultats de la 46esession de la Commission universitaire nationalequi a donné lieu à la promotion de 920 Maîtres de conférence classe«A» augrade de Professeur de l’enseignement supérieur, parmi 1004 dossiersdéposés via la plateforme numérique, indiquant que le taux de réussite aatteint 76,20 % dans divers domaines.Il s’agit des filières des sciences et de la technologie avec un taux de83,60 %, soit 331 Professeurs et les filières des sciences humaines etsociales avec un taux de réussite de 70,61 %, soit 370 Professeurs, aprécisé le ministre.84 dossiers de candidature ont été rejetés, car ne remplissant pas lesconditions juridiques.219 dossiers ont été ajournés après évaluation, soit un taux de 23,80 %.Ces promotions ont permis d’augmenter le nombre des encadreursuniversitaires à 10.260 Professeurs de l’enseignement supérieur.

