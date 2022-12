Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a affirmé, jeudi à Alger, que le secteur s’apprêtait à développer son système numérique notamment en ce qui concerne l’opération d’orientation des nouveaux étudiants, faisant étant de la création de 16 plateformes numériques pour moderniser le secteur.

Lors d’une plénière du Conseil de la nation consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du gouvernement, M. Baddari a précisé que ses services s’emploient à introduire des améliorations au système numérique du secteur notamment en ce qui concerne le système “Progrès” en vue d’introduire des “réformes profondes dans le système d’orientation des nouveaux étudiants et élever le taux de réussite durant leur cursus universitaire, en sus de développer la gestion des opérations pédagogiques et administratives et créer 16 plateformes numériques pour moderniser le secteur”.

Concernant l’adaptation des œuvres universitaires au processus de modernisation que connait l’Université d’une manière générale, le ministre a rappelé le lancement de l’application “MyBus” (mon bus) pour l’organisation des services de transport, relevant que cela “reste insuffisant, d’où la nécessité de hisser le niveau des œuvres universitaires en adéquation avec les moyens mobilisés par l’Etat dans ce domaine”.

En réponse à une question sur la valeur académique des diplômes décernés par l’Université de la formation continue (UFC), le ministre a indiqué que ces diplômes “sont similaires à ceux décernés par les différents établissements universitaires”. Il a mis en avant, dans ce cadre, “la détermination du secteur à développer l’UFC pour devenir une université virtuelle accompagnant les objectifs en consacrant son ouverture à son environnement local et national”.

Par ailleurs, M. Baddari a affirmé que la promotion scientifique au grade de maître de conférence (classe A) se fait “conformément aux conditions et critères internationaux”, ajoutant que “l’habilitation universitaire constitue un couronnement scientifique et pédagogique permettant aux enseignants chercheurs permanents justifiant d’un haut niveau de compétence et de mérite, de bénéficier de la promotion scientifique”.