Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, et le secrétaire général du Haut commissariat de l’amazighité (HCA), Si Hachemi Assad, ont convenu, mardi, de soumettre aux autorités concernées les questions liées à la législation et à l’amendement des textes relatifs à la promotion, au développement et à l’enseignement de la langue amazighe . Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont insisté, à l’issue d’une réunion tenue au siège du ministère de l’Education nationale, sur « le transfert des questions liées à la législation et à l’amendement des textes , dont la loi d’orientation scolaire, aux autorités compétentes, tout en assurant le cadre approprié pour élaborer des projets de textes adaptés à la Constitution ». Ils se sont également mis d’accord sur l’impératif d’élaborer un plan d’action prévoyant la généralisation progressive de l’enseignement de tamazight à tout le territoire national conformément au mémorandum du Commissariat soumis au Président de la République concernant le cadre stratégique et méthodologique de l’enseignement et de l’apprentissage de tamazight au sein du système national éducatif et de formation à l’horizon 2038. Il est à noter que cette rencontre a été organisée à la demande de la HCA « conformément à ses missions légales et aux engagements de l’Etat en matière de promotion et de développement de la langue amazighe afin de consacrer ce qui était prévu dans les dispositions de la Constitution ». Les deux parties ont convenu aussi de la « nécessité » de relancer le comité mixte entre les deux instances, gelé depuis 2015, car il s’agit du « cadre le plus approprié » pour suivre le processus d’enseignement de Tamazight au sein de l’école algérienne, avec « l’obligation » d’organiser des réunions périodiques pour « dépasser les différents problèmes » pouvant entraver ce processus à travers « la prise en charge la plus appropriée » de tous les problèmes pédagogiques, loin de toutes pressions « politique ou idéologiques » ne servant pas l’intérêt de l’élève. La rencontre s’est axée sur la situation de l’enseignement de Tamazight et les conditions de la dernière circulaire ministérielle n 1394 du 14 août 2021 que le HCA a considérée comme une procédure qui » a omis les dimensions politique et législative sur lesquelles il fallait s’appuyer dans ce genre de documents référentiels ». Le ministre de l’Education nationale a présenté toutes les garanties explicites pour prendre en charge Tamazight, niant formellement toutes les fausses interprétations quant à la position que revêt la matière de Tamazight au sein du programme scolaire national, car sa présence demeure « permanente » dans le calendrier officiel. M. Belabed a donné une instruction complémentaire contenant des précisions et des procédures supplémentaires sur l’élaboration de calendriers pour la matière de Tamazight « en adéquation avec l’organisation exceptionnelle dans les trois paliers d’enseignement ». S’adressant par visioconférence à l’ensemble des directeurs de l’éducation nationale et des chefs de services, le ministre a décidé d’une série de mesures à ce sujet, évoquant les différents aspects pédagogiques et administratifs entravant le bon déroulement de l’opération d’enseignement de Tamazight à travers le territoire national. Au terme de la réunion, le ministre de l’Education nationale a affirmé qu’il »n’y a aucun doute » quant au processus de généralisation de l’enseignement de Tamazight à laquelle le ministère s’est engagée en adéquation avec les dispositions de la Constitution, de même qu’elle constitue l’un des principaux axes sur lequel repose le projet du plan du gouvernement.

