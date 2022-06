Le ministère de l’Education nationale s’apprête à revoir les modalités d’orientation des élèves vers les filières mathématiques et math-techniques, en accordant la priorité aux bacheliers matheux pour les spécialités universitaires lors de la prochaine rentrée universitaire.



C’est ce qu’a annoncé, hier, Abdelhakim Belabed, ministre de l’Education nationale, lors d’un séminaire national qui a porté sur les «didactiques en mathématiques et perspectives de son enseignement dans les secteurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

Dans le souci de promouvoir l’enseignement des mathématiques dans les différents cycles scolaires et d’encourager l’inscription dans les branches mathématique et math-techniques, le ministre a fait savoir que le secteur consacre aux mathématiques dans les différents niveaux scolaires un volume horaire adéquat avec un encadrement pédagogique qui s’élève, durant cette année scolaire, à 168 692 enseignants dans le cycle primaire, 28 112 dans le cycle moyen et 13 362 dans le cycle secondaire. Il a affirmé, en outre, que les efforts consentis dans ce domaine se sont soldés par une amélioration notable en matière de notes des élèves de cette matière, parallèlement à l’augmentation du nombre d’élèves inscrits aux branches mathématiques et math-techniques, ainsi qu’une amélioration permanente du taux de réussite des candidats de ces deux branches dans les examens du baccalauréat. Le ministre a souligné, à ce propos, que la branche mathématiques s’est classée en tête des résultats du baccalauréat session 2021.

Toutefois, le ministère de tutelle œuvre, avec celui de l’Enseignement supérieur, à l’élaboration de mécanismes permettant d’élargir la formation des enseignants spécialisés dans les mathématiques au niveau des Ecoles normales supérieures (ENS) et de réviser le contenu de la formation en accordant un intérêt particulier à l’ouverture de spécialités en informatique au niveau des écoles supérieures. Il fait état du «faible encadrement» spécialisé en mathématiques qui ne répond pas aux besoins exprimés et de la faible orientation des élèves pour ces branches. Il affirme que seuls 2,68 % des élèves sont inscrits en mathématiques et 10% en math-technique. Il a appelé dans ce sens à «accorder plus d’importance aux branches scientifiques, notamment les mathématiques». Le ministre de l’Education a fait état de la création d’un lycée spécialisé en mathématiques en vue de former des pôles d’excellence harmonieux à la faveur des écoles supérieures existantes dans différentes wilayas, en coordination avec l’Enseignement supérieur. Insistant sur l’importance de faire de «la promotion des math une nécessité absolue. L’objectif est de garantir une formation adéquate aux formateurs et la promotion des mathématiques, en vue de réaliser les objectifs tracés, à savoir apprendre aux enfants à aimer cette matière, actualiser ses programmes et méthodes d’enseignement et le développement d’un partenariat bilatéral en matière de recherches mathématiques.

Le ministre est revenu sur les mesures entreprises par l’Etat pour la promotion des mathématiques dont la création de la Commission nationale des Olympiades au niveau de l’Institut national de recherche en éducation (INRE), toutes spécialités confondues, notamment les mathématiques.